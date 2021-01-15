4 مليارات دينار خفضاً مستهدفاً في ميزانية 2021/2022

مال وأعمال

توجه حكومي لتقليص مصروفات ميزانية 2021/2022، هذا ما أكدته مصادر موثوقة لـ « النهار»، لافتة الى أن الإبقاء على مستوى مصروفات ميزانية العام المالي الحالي أو زيادتها ولو بهامش محدود «أمر غير وارد مع تنامي العجز وقلة السيولة».

ولفتت المصادر الى أن الحكومة تستهدف تقليص الإنفاق بواقع 4 مليارات دينار، لتصبح مستويات الإنفاق بحدود 18 ملياراً بدلاً من مستويات 22.5 مليار دينار الحالية.

ومن بين الآليات التي تنوي الحكومة تفعيلها، مراجعة جميع بنود الانفاق الخاصة بميزانية الوزارات والجهات المستقلة واستهداف مواطن الهدر بها، مستدركة أن بعض النفقات مثل القرطاسية وغيرها والتي تتنافى مع المبدأ الحكومي القاضي بتطبيق الحكومة الاليكترونية والتي تهدف إلى منع تداول المكاتبات الورقية بين الجهات بعضها البعض أو بين موظفي وإدارات الجهة الواحدة

كما تستهدف الحكومة العمل على تقليص مصروفات العلاج بالخارج، ودمج الجهات الحكومية المتشابهة في الاختصاصات ما يوفر بالتالي مصروفات كبيرة كانت تتحمل الميزانية عبء سدادها على المدى الطويل.

ومن بين الأمور التي تسعى الحكومة لترشيدها ما يتعلق بالدعومات وإيصالها لمستحقيها على المدى الطويل، حيث لفتت المصادر أن الدعومات تستهلك مع الرواتب 70 في المئة من الميزانية العامة للدولة.

وشددت المصادر على أن الحكومة تتجه لتقليص عجز ميزانيتها من خلال رفع مستويات الايرادات غير النفطية، عبر إعادة النظر في رسوم أملاك الدولة والسعي لتمرير ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية والدخل والتي من المتوقع أن توفر ما بين 3 إلى 4 مليارات دينار.

ولفتت أن الحكومة تتجه إلى التشدد في تحصيل ديونها المستحقة والتي تراجعت خلال الفترة الماضية بواقع 200 مليون دينار لتصل إلى 1.4 مليار بنهاية نوفمبر الماضي، بدلاً من 1.6 مليار التي كانت مسجلة بداية العام المالي الحالي.

وبينت على أن الحكومة تتجه إلى تقليص المزايا بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص لتشجيع العمالة الوطنية وخريجي الجامعات القادمين إلى سوق العمل للدخول وبقوة إلى القطاع الخاص وتخفيف الضغط على الميزانية في بند الرواتب.

وشددت المصادر أن تحركات الحكومة جميعها تستهدف تعزيز المصدات المالية وتحسين سيولة الاحتياطي العام وذلك بعد المواجهات التي شهدتها العديد من الشركات خلال الفترة الماضية.

