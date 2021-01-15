32.8 مليار دينار القيمة السوقية للأسهم المدرجة

مال وأعمال

زادت القيمة السوقية للبورصة في نهاية الأسبوع بنحو 51 مليون دينار وبنسبة 0.15 في المئة، لتصل إلى مستوى 32.858 مليار دينار في إقفال أمس، بعد أن كانت 32.169 مليار دينار في إقفال الخميس 7 يناير.

وحققت سيولة البورصة نمواً خلال الأسبوع بنسبة 67.8 في المئة من 134.882 مليون دينار إلى 226.4 مليون دينار، كما زادت أحجام التداولات بنسبة 44.4 في المئة من 899 مليون سهم إلى 1.3 مليون سهم، وارتفعت الصفقات بنسبة 50 في المئة من 36.4 ألف صفقة إلى 54.6 ألف صفقة

وصعدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 595 مليون دينار وبنسبة 2.5 في المئة من 23.607 مليار دينار إلى 24.202 مليار دينار كاسراً حاجز الـ24 مليار دينار، وارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق الرئيس بنسبة 1.1 في المئة وبقيمة 94 مليون دينار من 8.561 مليارات دينار إلى 8.655 مليار دينار.

وارتفع المؤشر العام للبورصة في ختام جلسة الخميس بنحو 2.15 في المئة وبنحو 119 نقطة مقارنة مع الأسبوع السابق ليرتفع من 5537.19 نقطة إلى 5656.28 نقطة، وزاد مؤشر السوق الأول بنسبة بلغت 2.5 في المئة وبـ 152 نقطة من 6030.79 نقطة في إقفالات الخميس 7 يناير إلى 6182.79 نقطة في إقفالات أمس.

وصعد مؤشر السوق الرئيس بنسبة 1.1 في المئة وبـ 51.7 نقطة من 4567.33 نقطة إلى 4619.03 نقطة، وصعد مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 1.9 في المئة وبـ 88.75 نقطة من 4672.8 نقطة إلى 4761.59 نقطة.

