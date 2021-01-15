البورصة تعوّض خسائرها في ختام الأسبوع

مال وأعمال

اختتمت البورصة تداولات الاسبوع على ارتفاع جماعي لتستعيد زخمها ولتعوض خسائرها التي منيت بها في الأسابيع الثلاثة السابقة، وذلك بعد استقرار الوضع الصحي وتراجع مستوى الاصابات اليومية لفيروس «كورونا»، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات لم يشهدها منذ عدة أشهر كان له أثر إيجابي على معنويات المستثمرين لافتين إلى البورصة نجحت بشكل كبير في تجاوز ازمة استقالة الحكومة والتي بدأت بوادرها منذ اكثر من اسبوع.

واشار محللون الى ان البورصة سوف تستمر في الاداء الايجابي خلال الفترة المقبلة خاصة مع توقعات بدخول سيولة اجنبية على الشركات الخمس الجديدة التي دخلت السوق الاول خاصة ان نتائجها المالية متوقع ان تكون ايجابية في ظل الاداء التشغيلي لها.

وأضافوا أن المستثمرين ينتظرون إعلانات النتائج المالية للبنوك والشركات المدرجة عن السنة المالية 2020، لتقييم وضعها والوقوف على مدى تأثر كل شركة بأحداث العام السابق وتأثيراتها على نتائجها المالية.

وزادت القيمة السوقية بقيمة 116 مليون دينار بنسبة 0.35 في المئة من 32.742 مليار دينار في جلسة الأربعاء، إلى 32.858 مليار دينار في جلسة أمس، وصعدت القيمة السوقية للسوق الاول بنسبة 0.4 في المئة وبقيمة 100 مليون دينار من 24.102 مليار دينار إلى 24.202 مليار دينار، كما ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيس بنسبة 0.17 وبقيمة 15 مليون دينار من 8.64 مليارات دينار إلى 8.655 مليارات دينار.

وشهدت سيولة الجلسة ارتفاعاً بنسبة بلغت 14.3 في المئة لتصل إلى 46.16 مليون دينار مقابل 40.37 مليون دينار في جلسة الأربعاء، وزادت أحجام التداول بواقع 37.6 في المئة لتصل إلى 308.1 ملايين سهم مقابل 223.9 مليون سهم، وارتفعت الصفقات بنسبة 27.2 في المئة إلى 12.2 ألف صفقة.

وقد ارتفع مؤشر السوق الأول بمعدل 0.41 في المئة وبنحو 25.6 نقطة مرتفعاً من 6157.11 نقطة إلى 6182.79 نقطة، كما صعد المؤشر العام بنسبة 0.35 في المئة، وبنحو 19.91 نقطة من 5636.37 نقطة إلى 5656.28 نقطة.

وسجل المؤشر الرئيسي ارتفاعاً بنسبة 0.17 في المئة وبنحو 8 نقطة من 4610.94 نقطة إلى 4619.03 نقطة، وزاد مؤشر «الرئيسي 50» الذي ارتفع بنسبة 0.3 في المئة وبنحو 14 نقطة ليرتفع من 4737.08 نقطة إلى 4761.59 نقطة

وبلغت سيولة السوق الأول 28.2 مليون دينار وذلك بالتداول على 63.5 مليون سهم عبر 4.88 آلاف صفقة، وبلغت سيولة السوق السوق الرئيسي 17.95 مليون دينار وذلك بالتداول على 244.5 مليون سهم عبر 7.3 آلاف صفقة.

وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة الصناعة بنمو نسبته 1.07 في المئة، بينما تراجعت مؤشرات 6 قطاعات أخرى يتصدرها النفط والغاز بانخفاض نسبته 2.56 في المئة.

وجاء سهم «الديرة» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع كبير نسبته 49.38 في المئة، فيما تصدر سهم «أولى تكافل» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 14.12 في المئة.

وحقق سهم «زين» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 5.64 ملايين دينار مُرتفعاً 0.32 في المئة، بينما تصدر سهم «الديرة» نشاط الكميات بتداول 25.75 مليون سهم بقيمة 628.72 ألف دينار.

