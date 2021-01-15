«كيو 8» و«أوكيو» العمانية دشنتا العلامة الجديدة لمصفاة الدقم

مال وأعمال

دشنت شركة البترول الكويتية العالمية (كيو8) وشركة أوكيو العمانية (أوكيو) العلامة التجارية الجديدة لشركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية ليصبح (اوكيو8).

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة البترول العالمية ورئيس مجلس إدارة شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح في احتفالية أقيمت بهذه المناسبة عبر الاتصال المرئي عن اعتزاز وفخر (كيو8) بالشراكة التي تجمعها بشركة (أوكيو) العمانية في مشروع الدقم الاستراتيجي.

وأكد الشيخ نواف الناصر أن توافق استراتيجية (اوكيو) العمانية مع (كيو8) الكويتية في إدارة مصفاة الدقم أكبر دليل على تضافر الجهود لتحقيق التطور والنمو الاقتصادي المشترك.

وقال إنه «منذ تأسيس هذه الشراكة ونحن نشهد ازدهار منطقة الدقم الاقتصادية حتى تصبح من اهم المدن الصناعية في منطقة الخليج العربي والعالم والتي تضمن ملاذا آمنا لتصريف النفوط الكويتية».

وذكر أن مشروع مصفاة الدقم ساهم في خلق المزيد من الفرص الوظيفية للشباب الكويتي والعماني وأصبح جهة جاذبة لتطوير جيل واعد من القياديين في البلدين.

وأضاف أنه «على الرغم من التقلبات التي تعصف بالأسواق العالمية والتي أثرت على سير العمل في مصفاة الدقم إلا أننا نعمل على التغلب على هذه التحديات ولن نألو جهدا في تعديل مسير سفينتنا حتى نصل لشواطئ النجاح معا».

ويعد مشروع مصفاة الدقم أحد المشاريع الاستثمارية العملاقة المشتركة بين شركة (البترول العالمية) المملوكة لمؤسسة البترول الكويتية وشركة (أوكيو) العمانية المملوكة لحكومة سلطنة عمان حيث يتماشى المشروع مع التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية في مجال نشاط التكرير خارج دولة الكويت.

وستنتج المصفاة عند تشغيلها الغاز البترولي المسال والنافثا ووقود الطائرات والديزل والكبريت اضافة الى الفحم البترولي.

وتتلخص فلسفة الشعار الجديد في تمثيل العلاقة الوطيدة والمتأصلة بين البلدين والشعبين الشقيقين حيث يرمز الشعار ذو اللون الأزرق الغامق لشعار شركة (كيو8) واللون الأزرق الفاتح لشركة (أوكيو) إذ يعود سبب اختيار مزيج الألوان الزرقاء الى علاقة الاجداد في التبادل التجاري البحري.

