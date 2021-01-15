النفط صعد مع قوة البيانات الصينية وانخفاض المخزونات الأميركية

مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط بعد انخفاض مخزونات الخام الأميركية للأسبوع الخامس على التوالي وبيانات قوية من الصين أظهرت ارتفاعا في الواردات، بيد أن زيادة الإصابات بفيروس كورونا عالميا كبحت المكاسب.

وربحت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو ما يعادل 0.2% إلى 56.19 دولاراً للبرميل بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 53.11 دولاراً للبرميل.

وأظهرت بيانات جمارك أن إجمالي واردات الصين من النفط الخام ارتفع 7.3% في 2020 رغم صدمة فيروس كورونا، إذ استقبلت كميات غير مسبوقة في الربعين الثاني والثالث من العام مع زيادة أنشطة المصافي وقلة الأسعار التي شجعت على التخزين.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير إذ كثفت شركات التكرير الإنتاج لأعلى مستوياته منذ أغسطس. كما تتلقى الأسعار الدعم من حزمة سخية لتخفيف تداعيات «كوفيد-19»، من المقرر أن يكشف عنها الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن. لكن المخاوف بشأن تصاعد الإصابات بالفيروس وأثر ذلك على الطلب على النفط تكبح الأسعار.

وقال مسؤول في وكالة الطاقة الدولية إن منتجي النفط يواجهون تحديا غير مسبوق لتحقيق توازن بين العرض والطلب إذ تخيم عوامل من بينها وتيرة توزيع لقاحات لـ «كوفيد-19» والاستجابة لها على التوقعات. وفي ذات الاطار أكد الأمين العام لمنظمة «أوبك» «محمد باركيندو» أن قرار السعودية بتنفيذ خفض طوعي لمستويات الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً في فبراير ومارس سيساعد السوق على اجتياز تراجع الطلب التقليدي في الربع الأول من العام، وفقًا لما ذكر على موقع المنظمة.

