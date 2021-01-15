ارتفاع سلة «أوبك» إلى 55.81 دولاراً

مال وأعمال

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ان سعر سلة خاماتها ارتفع يوم الاربعاء الماضي بواقع 40 سنتا ليصل الى 55?81 دولاراً للبرميل مقابل 55?41 دولاراً للبرميل يوم الثلاثاء الماضي. وذكرت نشرة وكالة انباء (اوبك) ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 41?47 دولاراً للبرميل. ويربط العديد من المراقبين استمرار انتعاش الاسعار للاسبوع الخامس على التوالي بقرار اجتماع تحالف (اوبك+) الوزاري الـ 13 بشأن زيادة كميات النفط التي يتعين عليه ضخها لمواجهة ضعف الطلب على الخام بسبب فيروس كورونا المستجد - «كوفيد 19».

