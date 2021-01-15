نصف مليار دينار خسائر ضحايا «النصب العقاري»

مال وأعمال

قال منسق عام متضرري النصب العقاري وغسل الأموال م. حسن البحراني إن محكمة الجنايات في قصر العدل عقدت جلسة جديدة لشركة عقارية كويتية متهمة بالنصب العقاري وغسل الأموال بمبلغ إجمالي بلغ مليون وثمانمائة وستين ألف دينار حيث تم مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم حسب ما جاء بتقرير الاتهام الصادر من نيابة الأموال وأسند إليهم تهماً حسب المواد (1/1-2-3-5-12-17-19-20، 2/1 -2-27-28-40) من قانون 106/2013 والذي استندت تفاصيله على عدد من تقارير جهاز أمن الدولة، مؤكداً بأن تكتل متضرري شركات النصب العقاري وغسل الأموال يتابع كل تفاصيل القضايا وقد ساهم بشكل فاعل ومباشر في هذه القضية من خلال مساعدة المتضررين على صياغة وتقديم الشكوى للنيابة ووزارة التجارة لتقوم النيابة بتحرياتها واكتشاف المبالغ المودعة بحسابات المتهمين الشخصية.

وبين البحراني بأن المبالغ المودعة في حسابات المتهمين بلغت 17 مليون ريالاً قطرياً و139 ألف دينار و615 الف يورو و24 ألف دينار بحريني وذلك لمشاريع كاذبة لوحدات سكنية وسياحية في كل من تركيا وألمانيا.

وأضاف البحراني بأن إجمالي عدد الشركات المحولة لمحكمة الجنايات بغسل الأموال بلغ بهذه القضية سبع قضايا بمبالغ إجمالية تفوق النصف مليار ديناراً وأن عدد المتضررين رسمياً بلغ 10 آلاف متضرر من المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أنه ما زالت هناك 63 شركةً مشكو بحقها من قبل التكتل وجار التحري عنهم بنيابة الأموال وسيتم تحويلهم للمحاكم الجنائية قريباً.

وختم البحراني مشدداً على استمرار تكتل متضرري النصب العقاري وغسل الأموال في متابعة كل تفاصيل قضايا النصب ومساعدة المتضررين لاستعادة حقوقهم ومخاطبة كل الجهات الرسمية المعنية بهذا الخصوص.

