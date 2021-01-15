«Ooredoo» أطلقت عروضاً حصرية على أجهزة «سامسونغ»

مال وأعمال

مع بداية عام 2021، تتألق شركة «Ooredoo» للاتصالات، وشركة سامسونغ كعادتهما مع كل منتج وباقات وعروض جديدة تطلق. واليوم هو نقطة تحول اخرى للشركتين ولا عجب انهما تفوقا على انفسهما مع اطلاق المجموعة الجديدة Samsung Galaxy S21 5G مع عروض طلب مسبق حصرية لعملاء «Ooredoo» الكويت. لأول مرة في تاريخ الشركة وعلى مستوى الدولة، تمنح «Ooredoo» الفرصة للجميع للاطلاع على كل تفاصيل العرض والجهاز والتي من ضمنها اسعار الباقة بالاضافة الى الحصول على العديد من الجوائز القيمة والتي تبلغ قيمتها 92 ديناراً لكل عملية طلب مسبق تٌقام خلال فترة العرض والتي تنتهي يوم 23 يناير 2021.

ومع كل عملية طلب مسبق تتم خلال فترة العرض، لأي من اجهزة سامسونغ Galaxy S21 5G: Galaxy S21 وGalaxy S21 Plus وGalaxy S21 Ultra، يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال «Ooredoo «ADD مقابل 11 د.ك شهرياً مع هدايا قيمة، كما يمكنهم شراء اي من هذه الأجهزة مع باقات شامل برو 5G من «Ooredoo» الكويت ابتداءً من من 26 د.ك شهرياً، التي تمنح عملائها العديد من الميزات مثل مكالمات محلية بدون توقف وتجوال الانترنت، انترنت 5G بدون توقف، بالاضافة الى 320 د.ك هدايا (أجهزة وقسائم الكترونية). علماً بأن اي من هذه العروض، يأتي مصحوباً بهدايا اضافية مثل: Galaxy Buds Pro وGalaxy Buds live وGalaxy SmartTag وSamsung Care+.

مجموعة Samsung Galaxy S21 5G هي سلسلة 5G رائدة تضيف الى محفظة اجهزة سامسونغ المحمولة. علماً بأنه تتضمن هذه المجموعة ثلاث اجهزة؛ Galaxy S21 وGalaxy S21 Plus وGalaxy S21 Ultra. حيث تم تصميم هاتف Galaxy S21 Ultra 5G على نحو مبتكر لاعادة تعريف مزايا الهواتف الذكية وكيفية ارتقائها بحياة المستخدمين، ويأتي الهاتف مزوداً بمجموعة من الميزات المستندة الى تقنية الذكاء الاصطناعي بالاضافة الى نظام كاميرا احترافي وهو الأكثر تقدماً على مستوى هواتف سامسونغ. كما تم تزويد الهاتف بشاشة عرض هي الأكثر سطوعاً والتي تتميز بقابليتها للتكيف مع معدل تحديث من 10 هرتز الى 120 هرتز بدقة Quad HD+. من جهة اخرى، يأتي هاتف Galaxy S21 Ultra 5G مع تصميم كاميرا Contour Cut ذاته ويوفر مستوى عالٍ من الوضوح والاستقرار للصور من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً على الاطلاق، بالاضافة الى كاميرا رباعية تتضمن عدسات واسعة وفائقة الاتساع 108 ميغابكسل، وعدسات زووم مزدوجة البكسل بدقة 12 ميغابكسل، ومستشعر الصور المحسّن بدقة 108 ميغابكسل مع التركيز التلقائي بالليزر، لتوفير الوان اغنى بـ64 مرة، مع نطاق ديناميكي اوسع بثلاثة اضعاف. وبفضل التصميم المبتكر الذي يجمع بين ميزة اللقطة الواحدة ومزايا تقنية الذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين التقاط الصور ومقاطع الفيديو وتخزينها في نفس الوقت، بالاضافة الى القدرة على التقاط الصور بدقة عالية تبلغ 33 ميغابكسل وذلك من الفيديوهات التي يلتقطونها بدقة 8K. كما يوفر هاتف Galaxy S21 Ultra 5G تجربة قلم S Pen* الشهيرة في منتجات اخرى ضمن منظومة Galaxy، ما يمنح المستخدمين القدرة ليكونوا اكثر استباقية وانتاجية مع هاتفهم الذكي الجديد، عبر تمكينهم من الرسم وتدوين الملاحظات وتحرير صورهم بشكل استثنائي. ويُعد هاتف Galaxy S21 Ultra 5G من بين الهواتف الذكية الأولى التي تدعم معيار الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6E، ما يوفر قدرات اتصال اسرع بأربعة اضعاف، بفضل النطاق الترددي لشبكةWi-Fi، لتجربة هاتف ذكي سلسة على نحو غير مسبوق.

من جانبه، علق مدير اول، ادارة الاتصال المؤسسي لدى «Ooredoo» الكويت، مجبل الأيوب، قائلاً: «دائماً ما نسعى لنكون اول من يجلب احدث المنتجات ذات كفاءة وتكنولوجيا فائقة ستضيف حتماً قيمة عالية لحياة عملائنا اليومية. نأخذ بعين الاعتبار احتياجات عملائنا المتغيرة وشغفهم وتطلعاتهم لكل ما هو جديد، فنرتقي بعروضنا بهدف منحهم افضل التجارب الرقمية على الاطلاق».

