مسقط تعود لأسواق الدين

مال وأعمال

أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أن سلطنة عمان بدأت بيع سندات مقومة بالدولار على عدة شرائح، إذ يسعى منتج النفط الخليجي المثقل بالديون إلى تمويل جديد لتغطية عجز مالي كبير.

وتظهر الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية واطلعت عليها «رويترز» أن عمان تبيع سندات لأجل عشر سنوات و30 عاما، وأنها أعادت فتح سندات بقيمة 750 مليون دولار مستحقة في 2025.

هذا وجمعت عمان، المصنفة عند مستوى دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، ديونا بسرعة كبيرة على مدى السنوات القليلة الفائتة لتعويض انخفاض في أسعار النفط وتغطية عجز آخذ في الاتساع.

واليوم، بدأت عمان تسويق السندات لأجل عشر سنوات عند نحو 6.625% والسندات لأجل 30 عاما عند 7.625% إلى 7.75% . ويجري تسويق إعادة فتح السندات المستحقة في 2025 عند 4.875% تقريبا. وستكون السندات بالحجم القياسي ما يعني أنها لن تقل بصفة عامة عن 500 مليون دولار للشريحة. وقال مصدر مطلع لـ «رويترز» إنه من المتوقع أن تجمع عمان ما يتراوح بين ملياري دولار وثلاثة مليارات دولار من بيع الدين. ولم ترد وزارة المالية حتى الآن على طلب للتعقيب.

