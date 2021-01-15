«ستاندرد اند بورز» أغلق مرتفعاً

مال وأعمال

أغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 على ارتفاع طفيف في مكاسب قادتها القطاعات الآمنة نسبيا بينما يرقب المستثمرون مزيدا من التفاصيل عن خطة التحفيز المالي الأميركية الجديدة ويشرع الكونغرس في جلسات لمساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد ارتفاعها لست جلسات متتالية، مما دعم القطاعات الآمنة الحساسة لسعر الفائدة مثل المرافق والعقارات، بينما اتسم أداء القطاعات الحساسة للدورة الاقتصادية بالضعف مقارنة بها. وارتفع سهم إنتل ارتفاعا سريعا، بعد أن قالت شركة صناعة الرقائق إن بات جلسينجر الرئيس التنفيذي لشركة في.إم وير سيحل من الشهر القادم محل رئيسها التنفيذي بوب سوان. كانت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بلغت ذرى قياسية الأسبوع الماضي توقعا لحزمة ضخمة للإغاثة من «كوفيد-19» حتى مع تصاعد عدم التيقن السياسي بعد واقعة اقتحام مبنى الكونجرس.

