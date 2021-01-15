بايدن يعتزم ضخ 1.5 تريليون دولار

مال وأعمال

سيكشف الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، عن مقترح لحزمة تحفيز تستهدف اعادة الروح للاقتصاد في ظل جائحة فيروس كورونا مع انقاذ اقتصادي قد يتجاوز 1.5 تريليون دولار ويساعد الأقليات.

وكان بايدن قد خاض حملته الانتخابية على وعد بالتعامل بجدية اكبر مع الجائحة مقارنة بالرئيس دونالد ترامب، وتهدف الحزمة الى وضع هذا الوعد موضع التنفيذ مع تدفق للموارد من اجل توزيع لقاحات فيروس كورونا والتعافي الاقتصادي.

وقال مصدر مطلع على المقترح، ان حزمة التحفيز تزيد عن 1.5 تريليون دولار، وتتضمن التزاما بشيكات تحفيز بقيمة 1400 دولار، ويتوقع ان يلتزم بايدن بالشراكة مع شركات في القطاع الخاص لزيادة عدد من يتلقون التطعيم من الأميركيين.

وسيخصص جزء كبير من هذه الموارد المالية الاضافية للأقليات.

وكان الرئيس المنتخب قد قال الأسبوع الماضي، ان حزمة التحفيز ستكون «بتريليونات الدولارات»، مشيرا الى ان زيادة الانفاق في وقت مبكر ستحد من الضرر الاقتصادي في الأجل الطويل الناجم عن الاغلاقات المفروضة لمواجهة الجائحة.

وقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأميركية بفعل التوقعات بشأن خطة التحفيز المالي للرئيس المنتخب جو بايدن

تماسك الدولار فوق ادنى مستوياته في 3 أعوام مقابل عملات رئيسية، اذ ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأميركية بفعل التوقعات بشأن خطة التحفيز المالي للرئيس المنتخب جو بايدن.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعد ان اوردت «سي.ان.ان» ان التحفيز سيكون بنحو تريليوني دولار، ما زاد دعم الدولار. وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، لم يطرأ تغير كبير على مؤشر الدولار، اذ صعد 0.04 في المئة الى 90.320، وذلك مع ترقب المستثمرين تفاصيل من بايدن في وقت لاحق اليوم بشأن خطة للانقاذ من الجائحة «بتريليونات» الدولارات.

وحقق الدولار مكاسب في 4 من الجلسات الخمس الأخيرة، اذ ضغطت احتمالات المزيد من التحفيز على السندات الحكومية الأميركية، ما دفع عائد سندات الخزانة القياسية للارتفاع فوق 1 في المئة للمرة الأولى منذ مارس آذار.

ونزل اليورو 0.05 في المئة الى 1.214 دولار بعد التراجع 0.4 في المئة بينما صعد الدولار 0.13 في المئة الى 104.02 ينات.

وتمسكت بيتكوين بصعود 10 في المئة حققته امس بعد نزول بنحو 12 ألف دولار عن المستوى المرتفع غير المسبوق الأسبوع الماضي عند 42 ألف دولار.

وزادت 3 في المئة الى 38 ألفا و360 دولارا، مرتفعة من مستوى منخفض عند 30 ألفا و261.13 دولاراً بلغته في 11 يناير.

