«الصحة»: إصابة 560 ولا وفيات بسبب «كورونا»

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس الخميس تسجيل 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 156434 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة عند 946 حالة. وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ«كونا» أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 49 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5427 حالة. وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أمس شفاء 252 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 150061 حالة.

