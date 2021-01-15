«الصحة»: استقرار الوضع الوبائي المحلي

وطن النهار

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند عن تفاؤله إزاء استقرار الوضع الوبائي المحلي، مبينا ان الكويت باتت حاليا من الدول التي «تشهد انحسارا واستقرارا للوضع الوبائي وهذا بفضل الله ثم بتعاون أفراد المجتمع ومؤسساته والحرص على تطبيق الاجراءات الاحترازية» غير أن الحرص يستوجب «استمرار مثل هذه الاجراءات».

واضاف د. السند في المؤتمر الـ97 لـ«الصحة» والخاص بالتطورات المرتبطة بجائحة «كورونا» أن المستشفيات التابعة لوزارة الصحة تشهد بفضل الله انحسارا في نسبة اشغال الأجنحة والعنايات المركزة والخاصة بمرضى «كوفيد-19» لتصبح نسبة إشغال العناية 10 في المئة ونحو 8 في المئة نسبة إشغال الأجنحة.

وقال «نجدد بكل فخر تحية الاعزاز والاجلال لجميع كوادرنا العاملة في وزارة الصحة ولشركائنا الأساسيين من العاملين في الصفوف الأولى من مختلف الجهات والهيئات الرسمية والتطوعية على تعاونهم وتكاتفهم وتسخير كل الطاقات لمواجهة هذا الوباء».

واشار الى أن وزارة الصحة تتمنى السلامة للانسانية في جميع أنحاء الأرض لاسيما في المناطق التي تشهد زيادة في حدة الوضع الوبائي مبتهلا الى الله سبحانه أن يرفع الله هذا الوباء وأن يحفظ الجميع من كل مكروه وسوء.

واضاف «شهد العالم اعتماد الجهات المعنية في المملكة المتحدة على استخدام لقاح «كوفيد-19» والذي طوره علماء من جامعة أكسفورد آملا أن يصل اللقاح لدولة الكويت فور استكمال بعض الاجراءات العالمية والمحلية المتخذة لضمان مأمونية استخدامه وفعاليته.

وجدد الدكتور السند دعوة المواطنين والمقيمين لتجنب السفر الى خارج البلاد في الوقت الراهن «ما لم تكن هناك ضرورة قصوى لذلك» معربا عن «ثقتنا بوعي المواطنين والمقيمين الكرام».

