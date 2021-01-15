وزير الإسكان: سوق تراثي لخدمة مدينة صباح الأحمد

وطن النهار

صرح وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبدالله معرفي امس الخميس عن قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية باستلام عطاءات من الشركات المؤهلة للفرصة الاستثمارية S3 في مدينة صباح الاحمد السكنية.

وأوضح ان الفرصة الاستثمارية عبارة عن سوق تقليدي ذات طابع عمراني تراثي بمساحة أرض ما يقارب 40 ألف متر مربع في المحور الخدمي للمدينة.

واضاف ان السوق التقليدي يتكون من محلات تجزئة ومساحات تجارية وترفيهية ومقاهي ومطاعم ما يجعل من المدينة مركزاً تجارياً وخدمياً يثري المنطقة الجنوبية من الكويت.

وقال الوزير ان تلك الفرصة الاستثمارية التي تطرحها المؤسسة تأتي تحقيقاً لأهدافها الاقتصادية والتي تعد عنصراً أساسياً من مكونات الخطة التنموية للدولة.

