إعلان مواعيد إصدار تراخيص بناء «المطلاع» وجنوب عبدالله المبارك الأسبوع المقبل

وطن النهار

ترأس وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الخدمات د. عبدالله معرفي الاجتماع التنسيقي الثاني مع جهات الدولة ذات العلاقة باستكمال اجراءات اصدار تراخيص البناء للمواطنين اصحاب القسائم السكنية ضمن مشروعي مدينة المطلاع السكنية وضاحية جنوب عبدالله المبارك صباح امس. ودعا المجتمعون مع وزير الاسكان وهم وزير الاشغال وزير البلدية د. رنا الفارس ووزير النفط وزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. بدر الوقيان الى جانب مدير عام الهيئة العامة للطرق م. سهى اشكناني ومدير عام البلدية م. احمد المنفوحي وم. اسماعيل الفيلكاوي وكيل وزارة الاشغال و م. جاسم النوري وكيل وزارة الكهرباء و الماء اضافة الى مجموعة من قياديي تلك الجهات الى تسهيل الصعاب وتذليل المعوقات في كل جهة حسب الاختصاص لتعجيل الاعمال في المشاريع التي يجري تسليمها للمواطنين.

فيما قرر الوزراء ممثلو الجهات الحكومية ذات العلاقة ان الاسبوع المقبل سوف يتم الإعلان عن مواعيد إصدار تراخيص البناء لأصحاب القسائم الجاهزة في مدينة المطلاع السكنية وجنوب عبدالله المبارك لاستكمال اجراءات بناء قسائمهم.

