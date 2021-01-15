«التربية»: انتهاء الفصل الدراسي الأول للمراحل الدراسية كافة

وطن النهار

اعلنت وزارة التربية أمس الخميس انتهاء الفصل الدراسي الأول للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالنسبة للطلاب والطالبات بناء على توجيهات وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور علي المضف.

وقال وكيل الوزارة المساعد للتعليم العام أسامة السلطان في بيان صحافي لـ (التربية) إن دوام الهيئتين التعليمية والإدارية لجميع المراحل مستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل الموافق الخميس 21 يناير الحالي لمراجعة وتدقيق ورصد الدرجات في نظام سجل الطالب والتي هي محصلة الطالب من الحضور والمشاركة وحل الواجبات وإعداد التقارير والاختبارات الإلكترونية القصيرة.

وأوضح السلطان أنه سيتم استكمال متابعة الواجبات فيما تبقى من منهج الخبرات التربوية في مرحلة رياض الأطفال إلى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 21 الحالي وبناء عليه تبدأ إجازة منتصف العام لجميع المراحل للهيئتين التعليمية والإدارية يوم الأحد الموافق 24 الحالي وحتى يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير المقبل.

وذكر أن الدوام للفصل الدراسي الثاني سيبدأ يوم الاثنين الموافق الأول من شهر مارس المقبل متمنيا للجميع التوفيق والسداد وثمن في الوقت ذاته جهود جميع العاملين بالميدان التربوي لما بذلوه من جهد واضح خلال الفصل الدراسي الأول.

من جانب آخر، عقد وكيل التعليم العام أسامة السلطان، اجتماعًا مع المستشار الثقافي للسفارة الفرنسية بيير كوليو، بحضور الموجه الفني العام لمادة اللغة الفرنسية أنور الكندري والموجه الفني الأول لمادة اللغة الفرنسية أنوار الرضوان، حيث ناقش تجهيز دورات تدريبية لمعلمي اللغة الفرنسية ودورات تدريبية للموجهين الفنيين لمادة اللغة الفرنسية.

وبحث السلطان، اختيار معايير معلم اللغة الفرنسية المتميز لهذا العام، إذ تم عرض منصة تهتم بمعلم اللغة الفرنسية وذلك لتبادل الخبرات بين جميع معلمي اللغة الفرنسية في دول العالم.

