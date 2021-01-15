منتدو «30 عاماً بعد التحرير»: الكويت نموذج للدولة النزيهة لحل الخلافات

وطن النهار

أوضحت السفيرة الامركية لدى البلاد الينا رومانوسكي ان سفارة الولايات المتحدة تعاونت مع الكويتيين والمؤسسات المحلية التي كانت نشطة خلال التحرير وذلك بمناسبة احياء الذكرى الـ 30 لتحرير الكويت. وذلك بإنتاج حملة تسلط الضوء على تاريخ التحرير والتضحيات المشتركة للشعبين الكويتي والأميركي والقوة الدائمة للشراكة الكويتية- الأميركية.

وقالت رومانوسكي في كلمة القتها خلال الندوة الافتراضية التي عقدتها السفارة مساء اول من امس والتي حملت عنوان «ثلاثون عاماً بعد التحرير: رؤية أكاديمية في العلاقات الأميركية- الكويتية» والتي شاركت فيها النهار، قالت: ستشمل هذه الحملة سلسلة من الشهادات المصورة من كويتيين وأميركيين عاشوا فترة التحرير. في (نوفمبر) الماضي، قمنا بعرض ومناقشة فيلم وثائقي كويتي جديد حول التحرير مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

اضافت: في الشهر المقبل في فبراير، سنكشف النقاب عن التعاون الموسيقي والنحت بين فنانين أميركيين وكويتيين. يرجى التحقق من حسابات Instagram وTwitter لسفارة الولايات المتحدة للحصول على معلومات حول هذه الأحداث - نحن @USEmbassyQ8.

واشارت الى ان بعض الكويتيين لايزالون لديهم ذكريات حية عن تلك الأحداث، بينما ربما لم يولد آخرون منكم. ولكن ما نريد توضيحه للجميع، من خلال مناقشات مثل هذه، هو السبب الذي يجعلنا نتذكر وندرس هذه الحلقة في التاريخ للدروس التي يمكن أن تعلمنا إياها«..» يُظهر تحرير الكويت ما يمكن أن تنجزه الدول في فترة زمنية قصيرة، عندما تتكاتف لدعم القانون الدولي وحماية المدنيين.

واضافت: لكن العلاقة بين الولايات المتحدة والكويت لا تستند فقط إلى ما حدث قبل 30 عامًا. ففي العقود التي تلت ذلك، عززنا شراكتنا عبر مجموعة من المجالات للمهمة بشكل متبادل لكل من البلدين والشعوب ومازلنا نواصل العمل معًا في مجال الدفاع ومكافحة الإرهاب لضمان السلام والاستقرار في الخليج وعبر الشرق الأوسط.

وقالت: بدأنا سلسلة اجتماعات سنوية رفيعة المستوى تسمى الحوار الاستراتيجي، وقد وقعنا أكثر من 20 اتفاقية خلال هذه الحوارات لتحسين تعاوننا في كل شيء من الدفاع إلى الصحة والتعليم. واضافت: تتمتع الولايات المتحدة والكويت بعلاقة تجارية واستثمارية قوية. إذ بلغت التجارة الثنائية بين بلدينا 4.5 مليارات دولار في عام 2019. وذكرت ان كل هذه التبادلات عملت على تعميق فهمنا لمجتمعات بعضنا البعض، وأهداف الأمن القومي، والاحتياجات الاقتصادية، ما يمهد الطريق لنا للعمل بشكل أوثق معًا لبناء عالم أكثر أمانًا وازدهارًا.

وقالت: خلال هذه الفترة من الأزمة العالمية، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تعمل بلداننا معًا لتبادل الخبرات والمعلومات. ومن جانبها اوضحت الباحثة من معهد الدراسات العربية- الخليجية بواشنطن كريستين ديوان ان تحرير الكويت ايد مبادئ السلامة الإقليمية ورفض الاعتداء العسكري الذي أراد انتزاع السيادة. وكانت حرب التحرير مثالا لتقوية التضامن الدولي، كما أسست دوراً قوياً للمؤسسات العالمية كالأمم المتحدة لتأييد القانون الدولي والمبادئ الليبرالية.

ومن جانبه، قال السفير عبد الله بشارة: ان الدبلوماسية الكويتية الناعمة لم تكن حلا ناجعا في التعامل مع النظام العراقي الوحشي في ذلك الوقت حيث عملت الدبلوماسية الكويتية على التقريب والتقارب مع الجميع وايضا اتسمت بالعطاء الكريم لجميع الشعوب المحتاجة للمساعدة. وتحدث بشارة عن تاريخ السياسة الكويتية منذ بداية تأسيسها وحتى يومنا الحالي، مشيرا الى انه كان في السيارة ذاتها التي نقلت سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد الى السعودية عندما كان وزيرا للخارجية ابان الغزو العراقي الغاشم . ومن ناحيته قال د. علي الكندري: جاء احتلال الكويت من قبل العراق والتحول الذي كان يحدث سريعاً في موازين القوى العالمية بسقوط الاتحاد السوفييتي وزعامة الولايات المتحدة عالمياً ليؤدي إلى تحول كويتي وخليجي في العلاقات تجاه الولايات المتحدة بتعزيزها وتوثيقها، وذلك لغيات المخاوف من الغطاء السوفييتي للعراق في مطالباته للكويت، فقد كانت الكويت ومنذ تهديدات عبدالكريم قاسم تضع النفوذ السوفييتي أمام عينها فكانت الكويت أول دولة خليجية تقيم علاقات رسمية مع الاتحاد السوفييتي بسبب استخدام السوفييت للفيتو أمام طلب الكويت للانضمام إلى الأمم المتحدة، فرسمت هذه التجربة الدبلوماسية المبكرة للكويت المستقلة حديثاً ملامح عقيدة السياسة الخارجية الكويتية القائمة على الحفاظ على الاستقلال وبناء العلاقات مع الجميع.

