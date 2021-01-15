المكراد: التميّز بالتعاون المؤسسي وتطوير العمل المشترك

وطن النهار

استقبل رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد العميد مهندس عصام نايف المعاون للاسناد الاداري بالحرس الوطني ويرافقه ضباط الحرس الوطني المكلفين بمتابعة بروتوكول التعاون لعرض واعتماد الخطة الزمنية لتفعيل بنود التعاون المشترك بين الحرس الوطني وقوة الاطفاء العام لسنة 2021. وقد تضمنت الخطة الزمنية تحديد مواعيد الاجتماعات التنسيقية للجهتين والحملات الاعلامية والتمارين الميدانية المشتركة وفترات التعايش بين ضباط وأفراد الجهتين والمشاركة في الدورات التدريبية التي تقدمها قوة الاطفاء لمنتسبي وحدة الاطفاء والانقاذ بالحرس الوطني من دورات في مكافحة حرائق الطيران العمودي والانقاذ البحري تحت اشراف ادارة تدريب قوة الاطفاء بقطاع تنمية الموارد البشرية والدورات التدريبية التي يقدمها الحرس الوطني لمنتسبي قوة الاطفاء من تدريب دفعة رقيب مدرب اطفاء في معهد تدريب قوات الحرس الوطني، كما أوضحت الخطة الزمنية مواعيد التمارين المشتركة ومؤشرات الأداء والجودة في تفعيل بنود البروتوكول.

وقد اشاد المكراد بالدور الفاعل والمجهود المتميز للتعاون بين الاطفاء والحرس الوطني من خلال البروتوكول والجهد المبذول في تحقيق التميز بالتعاون المؤسسي وتطوير العمل المشترك بين مؤسسات وأجهزة الدولة من خلال تفعيل مثل هذه البروتوكولات.

وقد حضر توقيع الخطة الزمنية للبروتوكول اللواء محمد عبدالله الشطي نائب رئيس قوة الاطفاء العام لقطاع تنمية الموارد البشرية ورئيس فريق الاطفاء لتفعيل بنود برتوكول التعاون المشترك.

