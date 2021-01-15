الشحومي يسأل عن تكدس المدارس الخاصة في سلوى

وطن النهار

وجه النائب احمد الشحومي سؤالاً الى وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف، قال في مقدمته: تعاني منطقة سلوى من تكدس المدارس الخاصة فيها ما يتسبب في مشاكل كثيرة منها اجتماعية وأخرى تنظيمية خاصة، وهذا احد الأسباب الرئيسة للازدحام المروري في المنطقة. وطالب تزويده بعدد المدارس الخاصة في منطقة سلوى؟ ونظام العقود المبرمة معها؟ وبصورة ضوئية من تراخيصها. واستفسر ما نوع المباني المرخص لها بتحويلها الى مدارس خاصة؟ وهل تم اخذ موافقة بلدية الكويت على استغلال هذه المباني وتحويلها الى مدارس خاصة في منطقة سكنية؟ اذا كانت الاجابة الايجاب فيرجى تزويدي بمراسلاتكم مع البلدية وردود البلدية عليها. وأضاف: صدرت قرارات من مجلس الوزراء والمجلس البلدي، بشأن نقل المدارس الخاصة التي تقع داخل المناطق السكنية، ما المدارس التي طبقت هذا القرار في منطقة سلوى؟ وما المدارس التي مازالت مستمرة باستغلال مواقعها في المنطقة نفسها؟ وما المدارس التي جددت لها الوزارة التراخيص التي خولتها الاستمرار بالعمل في مواقعها الحالية؟ وهل وضعت الوزارة جدولا زمنيا لنقلها لمواقع اخرى؟ اذا كانت الاجابة الايجاب فيرجى تزويدي بالجدول وتحديد المدد الزمنية لكل مدرسة. وما المدارس التي منحت تراخيص لاستغلال مواقع في منطقة سلوى بعد صدور القرارات ذات الشأن بنقل المدارس الخاصة من المناطق السكنية؟

وختم بقوله: ما اللوائح والأنظمة والاشتراطات التي تفرضها الوزارة في المباني التي يمكن ترخيصها لاستغلال المباني كمدارس خاصة ومباشرة عملها فيها؟ وما خطة الوزارة للحد من التوسع باقامة المدارس في المناطق السكنية؟ وما اشتراطات تخصيص اراضٍ للمدارس الخاصة؟

