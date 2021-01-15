«كفو» نظم «لقاء الخبراء» من أجل بيئة مستدامة

وطن النهار

نظم مشروع كفاءات الكويت لفرص مستقبلية «كفو» التابع للديوان الأميري فعالية لقاء الخبراء «مجتمع البيئة» وهو أحد مجتمعات المشروع الشبابي السنوي المتعددة بحضور مجموعة من الخبراء والباحثين لتبادل آخر المستجدات والمعرفة في مواضيع البيئة المستدامة وبناء شبكة تعاون بين تلك الكفاءات. وقالت المدير التنفيذي للمشروع الدكتورة فاطمة الموسوي في بيان صحافي ان الفعالية جاءت ضمن النسخة السنوية الرابعة لمجتمع البيئة المستدامة. موضحة أن المشاركين تطرقوا الى موضوع ادارة المخلفات بتنسيق من الخبير البيئي والمستشار في البنك الدولي والمقيمة في مجتمع «كفو» سامية الدعيج التي تحدثت عن عمل البنك مع بلدية الكويت بشأن إعداد خطة ادارة النفايات الصلبة ووضع استراتيجية تلزم الجهات لإدارة المخلفات. وأضافت ان عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت قسم إدارة التقنية البيئية واقتصاديات إدارة الموارد الدكتور محمد الشواف عرض تناول موضوع النفايات الصلبة وتأثيرها من الناحية البيئية والناحية الاقتصادية. وافادت بأن المبادر في مجال تدوير النفايات الالكترونية وليد اسبيته عرض من جانبه بعض الأمور التي يواجهها المبادر الكويتي في صناعة التدوير كما اشار الى التحديات وكيفية تأثيرها على المبادر.

