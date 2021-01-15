القطان لمنح أبناء الكويتية الإقامة الدائمة

وطن النهار

أعلن النائب د. علي القطان عن انه تقدم باقتراح بقانون باضافة مادة (9 مكرر «أ») من القانون رقم «6» لسنة 2011 بشأن تعديل بعض احكام المرسوم الأميري رقم «17» لسنة 1959 بقانون اقامة الأجانب وذلك لمنح ابناء المرأة الكويتية الأجانب اقامة دائمة. ونص الاقتراح على ان «يمنح ابناء المرأة الكويتية الأجانب اقامة دائمة».

ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح على انه في اطار السعي للتخفيف عن معاناة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وغير محدد الجنسية، وبهدف تجنب الصعوبات الاجرائية التي تواجهها للحصول على التجديد السنوي لاقامات الأبناء التي تشكل عبئاً عليها، فانه من الواجب تذليل المصاعب امامها من خلال منح ابنائها اقامة دائمة في سبيل تيسير حياة الأسرة ومنحها مزيداً من الاستقرار.

