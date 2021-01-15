وزير الداخلية: مواصلة تطوير قطاع المنافذ بأحدث النظم الأمنية

وطن النهار

وجه وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح بالعمل على مواصلة تزويد قطاع امن المنافذ بأحدث النظم الأمنية التكنولوجية التي تساهم في التسهيل على المواطنين والمقيمين وتطوير المنظومة الأمنية للقطاع من خلال التحديث المستمر للأجهزة والتطوير المتواصل للعناصر والكوادر البشرية للحفاظ على امن وسلامة الوطن.

وطالب بضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل من اجل ان تصبح جميع الخدمات المقدمة عبر قطاع امن المنافذ للمواطنين والمقيمين وضيوف الكويت تتسم بالمرونة مع الحفاظ على الجانب الأمني والاجراءات والاشتراطات الأمنية والاحترازية المتبعة في هذا الشأن، كما شدد على ضرورة مواصلة العمل نحو تقديم تسهيلات وتذليل العقبات كافة امام فئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة واضافة عدد من اللغات التي يتطلب التعامل من خلالها مع ضيوف وزوار الكويت من جميع دول العالم واتقان مهارة التخاطب بلغة الاشارة للتعامل مع المسافرين من الصم والبكم، والتطوير والتحديث المستمر للمنظومة الأمنية لقطاع امن المنافذ بما يحقق الهدف المنشود. جاء ذلك ضمن جولة ميدانية قام بها امس الخميس داخل قطاع امن المنافذ، حيث كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون امن المنافذ اللواء منصور العوضي، وعدد من الوكلاء المساعدين والمديرين العامين من القطاعات ذات الصلة وذلك للتدقيق على بعض السلبيات التي تعيق عمل القطاع ومناقشة السبل الكفيلة بحلها.

وبدأ العلي جولته بزيارة الى مركز التدريب التخصصي لشؤون امن المنافذ حيث نقل الى اخوانه منتسبي القطاع تحيات وتقدير القيادة السياسية العليا، واستمع من المسؤولين المختصين الى شرح حول الأعمال التي يقوم بها المركز لخدمة القطاع من خلال التطوير المستمر للعناصر البشرية وتأهيلها للتعامل مع الجمهور وفق آلية تتسم بالانضباط والحفاظ على امن وسلامة الوطن، وشاهد عرضا للتعامل بلغة الاوردو واللغة الفرنسية، ثم شاهد معاليه دورات تدريبية متنوعة واستمع لشرح حول دورة تدريب الصم والبكم وقام بتوزيع الشهادات على المتدربين، مشيداً بما شاهده من جهود وعمل متواصل للارتقاء بمستوى الأداء من خلال تلك الدورات التي يقدمها مركز التدريب التخصصي، مؤكداً ان رجال امن المنافذ هم الصورة المشرفة والواجهة الأولى لوطننا الغالي. واستمع الى شرح موجز عن آلية عمل مديري الادارات التابعة لأمن المطار، ثم عرض موجز عن عمل الادارة العامة للمنافذ البرية وانجازاتها ومتطلباتها والخطط المستقبلية لتطويرها.

كما استمع الى شرح عن آلية عمل الادارة العامة لأمن الموانئ من خلال الربط مع عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة والخطط المستقبلية لتحديث المنظومة الأمنية بما يحقق التكامل الأمني المنشود. واطلع على آلية عمل ادارة جوازات المطار والتسهيلات التي تقدمها لحركة دخول وخروج المسافرين وتبسيط جميع الاجراءات لهم.

