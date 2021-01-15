سالم العلي وأحمد النواف: فخورون بتضحيات شهداء الوطن وبطولاتهم

أول النهار

بعث سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح ببرقيات تعزية لأسر الشهداء مستذكرين بكل فخر واعتزاز التضحيات والادوار البطولية للشهداء الأبرار في الذود عن حمى الوطن، سائلين المولى -عز وجل- ان يتغمدهم بواسع رحمته وينزلهم منازل الشهداء الأبرار. وقال سمو الشيخ سالم العلي الصباح والشيخ أحمد النواف في هذه البرقيات «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نعرب لكم عن خالص التعازي وصادق المواساة بوفاة شهداء الوطن طيب الله ثراهم مستذكرين بكل فخر واعتزاز تضحياتهم وأدوارهم البطولية في الذود عن حمى الوطن العزيز وبذل دمائهم الزكية في سبيل ترابه سائلين الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء الأبرار وأن يلهم ذويهم والأسر الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء».

