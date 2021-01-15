الغانم: شهداء الكويت سطروا البطولات

أول النهار

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيات الى أسر الشهداء بدر حسين مراد الكندري، سليمان كاظم قاطع علي طاهر، طارق محمد أحمد عبدالله الياقوت، عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالله الشويماني، عبدالمهدي عبدالحميد محمد معرفي بهبهاني، عيسى محمد زمان محمد، كامل عبدالرحمن محمد ناصر الفايز، محمد سعد مسعود الأحمد، محمد صالح محمد سليمان المهيني، مهدي حبيب علي زيد البلوشي، مصطفى حسين أحمد محمد القطان، يوسف زيد زامل سعود الزامل، أعرب فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بتشييع رفات شهداء الوطن اليوم.

واستذكر الغانم في برقياته البطولات التي سطرها الشهداء الأبرار الذين ضحوا بارواحهم الطاهرة في سبيل وطنهم، سائلا الله جلت قدرته ان يرحمهم برحمته الواسعة وأن يلهم ذويهم والشعب الكويتي جميل الصبر والسلوان.

