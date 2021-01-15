يوسف العبدالله: حريصون على تقديم أفضل الخدمات في موانئنا التجارية

أول النهار

أكد المدير العام لمؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله الصباح حرص المؤسسة على تقديم أفضل خدماتها من خلال موانئها التجارية وتطوير مشاريعها التي تندرج تحت خطة التنمية (كويت جديدة 2035) بالتعاون مع الدول الرائدة في عالم الملاحة البحرية ومنها جمهورية تركيا الصديقة.

ورحب العبدالله في بيان صحافي أمس الخميس عقب زيارة السفيرة التركية لدى البلاد عائشة كويتاك لمؤسسة الموانئ بمبادرة ومشاركة الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرات في تطوير الموانئ ومنها الشركات التركية. من جانبها قالت السفيرة كويتاك وفقا للبيان ان العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلادها والكويت زادت نموا في الآونة الأخيرة مع زيادة التبادل التجاري وعمليات تصدير المنتجات التركية الى الموانئ الكويتية التي تعمل على مستوى عالٍ من الكفاءة.

