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أول النهار

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«الداخلية»: قبول 160 باحثاً قانونياً في «التحقيقات»


ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية أنه بناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، بسرعة العمل على انهاء اجراءات قبول المتقدمين لعدد من الوظائف بالمؤسسة الأمنية، فقد تم أمس الخميس الاعلان عن قبول 130 من الذكور والاناث المدنيين، اضافة الى 30 من ضباط الشرطة الحقوقيين بوظيفة باحث مبتدئ قانوني والتي تؤهل لشغل وظيفة محقق (ج) بعد اجتيازهم الدورة المقررة. وأوضحت الادارة انه تم التواصل مع المقبولين عبر رسائل نصية قصيرة على الهواتف النقالة لمراجعة مركز التدريب التخصصي يوم بعد غدٍ الأحد لاستكمال اجراءات التعيين.


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