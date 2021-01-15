«السلام الخيرية» أطلقت «شاحنات نواف الخير»

أول النهار

أعلنت جمعية السلام للاعمال الانسانية والخيرية الكويتية أمس الخميس انطلاق حملتها الجديدة (شاحنات نواف الخير والعطاء) لاغاثة سورية واليمن اليوم وتستمر أعمالها حتى 20 فبراير المقبل.

وقال المدير العام للجمعية الدكتور نبيل العون في تصريح صحافي ان هذه الحملة التي سيستفيد منها أكثر من 1800 مخيم في سورية ونحو 1000 مخيم في اليمن تأتي استكمالا لحملة (شاحنات صباح الأحمد الانسانية) التي أطلقتها الجمعية في السنوات الماضية.

وأشار العون الى النجاح الكبير الذي حققه مشروع الشاحنات الاغاثية في السنوات الماضية اذ استطاعت الجمعية تجهيز 206 شاحنات تحمل مواد اغاثة تقدر قيمتها بنحو 6?5 ملايين دينار كويتي استفاد منها أكثر من 1?8 مليون شخص. وأفاد أن الشاحنات في الحملة الجديدة ستحتوي على تبرعات مختلفة منها مواد غذائية وتمور وطحين وملابس وكسوة واحذية وبطانيات وشراشف وخشب وفحم للتدفئة ومنظفات صحية وسيتم تسييرها لاغاثة المحتاجين واللاجئين عقب توثيق هذه التبرعات حرصا على الثقة المتبادلة بين المتبرعين والجمعية.

وذكر أن تنفيذ مشروع الحملة في نسخته الجديدة يأتي مختلفا عن المرات السابقة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اذ إن التبرع للحملة سيكون ماليا بشكل الكتروني عبر الـ(الاونلاين) أو (كي.نت).

وأوضح أنه لن يتم تسلم أي مبالغ نقدية أو مواد عينية من المتبرعين، لافتاً الى أنه بعد جمع المبالغ كاملة سيتم شراء مواد غذائية واغاثية ومواد عينية جديدة غير مستعملة وتحميلها في الشاحنات وارسالها الى الأشقاء المحتاجين في سورية واليمن.

وتوقع العون أن يشارك في جمع تبرعات الحملة نحو 100 إلى 150 فريقا تطوعيا اضافة الى دواوين الكويت والشركات في القطاعين العام والخاص فضلا عن الناشطين في العمل الانساني والخيري.

وبين أن هناك أكثر من 30 شخصية من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي سيشاركون في التسويق للحملة الجديدة في وسائل الاعلام المحلية حيث خصصت وزارة الاعلام برامج اذاعية وتلفزيونية عدة عن الحملة الى جانب التسويق عبر الصحف وشاشات الاعلان داخل الجمعيات التعاونية المختلفة ومشاركة عدد من الشركات المختلفة.

ولفت الى أن الجمعية ابتكرت فكرة مشروع الشاحنات الاغاثية المميزة والفريدة من نوعها لايصال المساعدات وتقديم الاحتياجات الضرورية للمحتاجين في الدول المنكوبة داعيا الشعب الكويتي الاصيل الى دعم الحملة والتبرع لها.

