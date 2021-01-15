شهادة تطعيم بـ «باركود» للمسافرين

الأولى

دشن سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء امس الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا ضمن الحملة الوطنية للتطعيم حيث حصل على تلك الجرعة في مركز الكويت للتطعيم بمعرض الكويت الدولي.

وأعلن وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح أن عدد من تلقى الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا تعدى

الـ 20 ألف شخص.

جاء ذلك في تصريح ادلى به على هامش البدء بتلقي الجرعة الثانية من التطعيم حيث تم افتتاح الصالة الثانية رقم (6) على أن تبدأ العمل فعليا الأحد المقبل.

وأوضح الشيخ باسل الصباح أن عدد من سجل على المنصة الخاصة بالتطعيم حتى الآن بلغ ما يقارب ربع مليون من مختلف شرائح المجتمع داعيا المواطنين والمقيمين الى التسجيل لحفظ دورهم في أخذ التطعيم.

وأشار إلى التعاون مع الادارة العامة للطيران المدني بشأن وجود شهادة للتطعيم، موضحا انها ستكون مرتبطة مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية وتبين حصول الفرد على التطعيم الأول والثاني.

وأضاف : في المطارات الخارجية سيكون هناك «باركود» للتحقق من فاعلية وصحة الشهادة مشيرا إلى أن «الباركود» سيتم تفعيله كل 10 دقائق لضمان صحته.

وقال الوزير: «مازلنا في مواجهة جائحة كورونا»، لافتا إلى أن «الوضع في الكويت جيد والكثير يعتقدون أن الوباء انتهى إلا انه في الحقيقة لا يزال موجودا في العالم».

ولفت الى زيادة فترة الحجر الى ثلاثة أسابيع في بعض الدول موصيا بضرورة توخي الحذر والالتزام بارتداء الكمام والتباعد الاجتماعي والحرص على الصحة الشخصية وصحة المجتمع والتكاتف للقضاء على هذا الوباء. وحول التعامل مع اللقاحات أفاد الشيخ د. باسل الصباح أن الوزارة كانت حريصة على تدريب الطواقم الطبية للتعامل مع مختلف اللقاحات، مشيرا إلى أن النظام الالكتروني الذي تم العمل عليه منذ ستة أشهر هو لتفادي الهدر في اللقاحات وتفادي الأخطاء التي قد تحدث في عمليات التطعيم. وأكد أنه لن يسمح بحدوث أخطاء في التطعيم كما حدث في بعض الدول التي تناول فيها الشخص الواحد خمس تطعيمات موضحا أن هناك فرقا متكاملة تقوم بدراسة كل أنواع اللقاحات على أسس علمية ومعايير محددة واضحة للحصول على لقاحات فعالة وعمليات تطعيم آمنة وسلسة. وذكر أن السعة الاستيعابية لكل قاعة من قاعات التطعيم تصل الى 10 آلاف شخص إلا أن ذلك مرتبط بوجود اللقاح الذي يصل بشكل أسبوعي.

وفي اجابته عن سؤال حول اشتراط شهادة اللقاح لدخول البلاد أوضح الوزير أن الكويت لم تشترط الحصول على شهادة الحصول على اللقاح للقادمين إليها إلا أنها عملت على ربط الشهادة بمنصة «مسافر» تحسبا لطلبها من أي دولة. وبين أن الحصول على اللقاح «لا يعني نزع الكمام والعودة الى الحياة الطبيعية وأنه لابد من وجود نسبة كبيرة ممن حصلوا على اللقاحات في المجتمع للاقدام على هذا الإجراء». وأفاد «أنه طبقا لتصريحات المنظمات العالمية فإن هذا الوباء سيستمر الى بداية العام 2022 وفي حال تم تطعيم كل سكان الأرض نستطيع أن نقول أن الوباء انتهى وأن الحالات التي تظهر هي فردية مثلها مثل أي أمراض أخرى كإنفلونزا الخنازير على سبيل المثال».

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند أن 32 مليون شخص حول العالم تلقوا اللقاح موزعين على 45 دولة، لافتا الى وجود عدة تطعيمات تدخل المرحلة الإكلينيكية الثالثة من مراحل التطعيم علاوة عن وجود تطعيمات في مرحلتيها الاولى والثانية. ودعا الجميع من مواطنين ومقيمين الى التسجيل في منصة التطعيم لأخذ التطعيمات الخاصة للوقاية من هذا الفيروس.