وزير المالية: ميكنة أنظمة «الضرائب» لا يعني فرضها وانتهاك الدستور

الأولى

دخل عامل الشك الى ترتيب الاولويات لدى المعارضة النيابية خاصة بعد بيان النواب الـ 16 بشأن استحقاقات الحكومة القادمة الذي تراجع فيه موضوع المصالحة والعفو الى المرتبة الرابعة من بين 7 أولويات بعدما كان الاول في البيانات السابقة، كما غابت موضوعات حماية الجنسية والتحقيق في مخالفات الجلسة الافتتاحية.

وفي هذا الصدد شدد احد الموقعين على البيان وهو النائب حسن جوهر على ان المصالحة الوطنية استحقاق شرعي، وطني، أخلاقي، دستوري وعاجل لا يحتمل التأخير، لأنها بوابة استقرار الدولة واعادة اللحمة الوطنية للبدء بمشاريع التنمية وبناء كويت المستقبل.

وقال النائب أسامة الشاهين وهو احد الموقعين ايضا سنبحث في الجلسة المقبلة موضوع لجنة التحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية لاننا نريد معرفة ما حصل ومعاقبة من أساء للقاعة والممارسة الدستورية. وقال: لا ضرائب ستطال المواطنين، مشيرا الى ان وزير المالية بين له ان اقدام وزارة المالية على ميكنة انظمة ادارة الضرائب لا يعني فرض ضرائب وانتهاك الدستور انما الامر انظمة ادارة الكترونية تخدم جباية ضرائب الشركات الاجنبية العاملة في الكويت.

ولفت الشاهين الى ان مقترح اخذ الرسوم على التحويلات الخارجية مصمم لاصحاب رؤوس الاموال ممن يحولون اكثر من 10 آلاف دينار من اجل ايداعها في ملاذات ضريبية ولا تعنى ازعاج الطبقة المتوسطة او المحدودة. من جهتهم، أعلن النواب الصيفي الصيفي وأسامة الشاهين وثامر السويط وعدنان عبدالصمد وشعيب المويزري عن تقديمهم اقتراحا بقانون لانهاء اعمال السيادة على شؤون الجنسية والابعاد حيث نص المقترح على اضافة فقرة لقانون تنظيم القضاء نصها ولا تعتبر من أعمال السيادة القرارات الإدارية النهائية الصادرة في مسائل سحب أو إسقاط أو فقد الجنسية.

وقال الصيفي: نظرا لما تمثله وثائق الجنسية من أهمية متعلقة بمصير المواطن وارتباطه بوطنه، ولصيانة حقوق المواطنة وحمايتها من العبث ولكي لا تكون أداة للابتزاز أو التنفيع أو الإقصاء، تقدمت مع بعض الزملاء باقتراح بقانون يبسط يد السلطة القضائية دون سواها في قضايا منازعات الجنسية. بدوره، أعلن النائب د. علي القطان عن تقديمه اقتراحا بقانون لمنح أبناء المرأة الكويتية الأجانب إقامة دائمة، موضحا ان الاقتراح جاء للتخفيف من معاناة الكويتية المتزوجة من غير كويتي اوغير محدد الجنسية، وبهدف تجنب الصعوبات الإجرائية التي تواجهها للحصول على التجديد السنوي لإقامات الأبناء التي تشكل عبئاً عليها، لافتا الى إنه من الواجب تذليل المصاعب أمامها من خلال منح أبنائها إقامة دائمة في سبيل تيسير حياة الأسرة ومنحها مزيداً من الاستقرار.

وقال القطان: المرأة هي المجتمع وكل ما نقدمه لأجلها قليل ولأنها مواطنة كفل لها الدستور حقوقها ومن منطلق المساواة والعدالة الاجتماعية ولضمان حياة كريمة لها ولأبنائها تقدمت بمقترح بمنح أبناء الكويتية إقامة دائمة. ودعا الى أخذ العبرة من بطولات شهداء الكويت والابتعاد عن كل ما يفرق أبناء المجتمع والى ان نلتف حول قيادتنا السياسية الحكيمة، معتبرا ان تراب الوطن احتضن امس الاول جثامين شهداء الغزو العراقي من مختلف أطياف المجتمع ليبقى الوطن وتنصهر أمامه كل الاعتبارات والانتماءات. من جهته، قال النائب فايز الجمهور ان حربا شرسة غير انسانية تمارس ضد البدون بالتواطؤ مع الجهاز المركزي، فعدم اعطائهم هوية للعيش الكريم ظلم لن نقبل به.?

في شأن مختلف، وجه النائب د. بدر الداهوم سؤالا إلى وزير المالية خليفة حمادة يطلب إفادته عن عدد الجهات او الأشخاص الذين يملكون عقارات تتعدى مساحتها (5000م2). وسأل هل طبق دفع الرسوم على هؤلاء ؟ وكم تبلغ قيمة الرسوم المحصلة وغير المحصلة؟ من ناحيته، تقدم النائب يوسف فهد الغريب باقتراح بقانون لزيادة بدل الايجار ليصبح 300 دينار بدلا من 150 مع ربط قيمة البدل بمعدلات التضخم التي تصدرها الجهات الحكومية كل ثلاث سنوات على ألا يقل في جميع الأحوال عن 300 دينار.

بدوره، وجه النائب عبدالكريم الكندري سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بشأن الجهاز المركزي للمناقصات وما يشوبه من شبهات التعيينات، فيما اعلن النائب حمد المطر عزمه على تعديل قانون انشاء صندوق التنمية كي تكون نسبة الاستقطاع السنوية الموجهة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية محددة من حيث السقف الادنى والنص صراحة على ألا تقل عن 25? بدل النص الحالي على ألا تجاوز 25?، موضحا ان القانون يتيح لصندوق التنمية تحويل 25? من أرباحه السنوية (196 مليونا) لمؤسسة الرعاية السكنية وهو يحول 8? فقط (17 مليونا).