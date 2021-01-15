«كورونا» باقٍ إلى الأبد

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عواصم - الوكالات: حذرت منظمة الصحة العالمية من ان العام الثاني لوباء كورونا قد يكون اكثر صعوبة من الأول فيما المح فيه الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا الاميركية ستيفان بانسل، الى ان فيروس كورونا سيظل موجودا الى الأبد. وسط انباء عن اكتشاف مخابر اميركية سلالة جديدة من الفيروس اكثر قدرة على التفشي اطلقت عليها سلالة كولومبوس والتي ستضيف تعقيدات جديدة للسلالتين اللتين اكتشفتا في بريطانيا وجنوب افريقيا.

وفي بث مباشر على حساب منظمة الصحة العالمية بتويتر قال مدير برنامج الطوارئ مايكل رايان نحن ندخل العام الثاني للوباء، وقد يكون الأمر اكثر صعوبة، بالنظر الى ديناميكيات الانتشار وبعض المشاكل التي نراها وشدد المسؤول في الصحة العالمية على ان البيانات التي تلقتها المنظمة خلال الأسبوعين الماضيين تشير الى ان الاصابات بلغت الذروة مرة اخرى.

وقال رايان في هذا الصدد ان نصف الكرة الأرضية الشمالي، خاصة اوروبا وأميركا الشمالية، يشهد عاصفة كاملة وأظهر احصاء لوكالة رويترز ان اكثر من 91.7 مليون شخص اصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل اجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس الى مليون و969,029. وفي تصريح صادم قال الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفان بانسل، خلال مؤتمر جي بي مورغان للرعاية الصحية سنعيش مع هذا الفيروس الى الأبد.

ورغم التصريح المتشائم، فقد اشار بانسل الى انه يعتقد ان لقاح كورونا الذي طورته شركته سيكون فعالا ضد الاصابة بأي من متغيرات الفيروس الجديدة المنتشرة في بريطانيا المتحدة وجنوب افريقيا والبرازيل. في غضون ذلك كشف باحثون في ولاية اوهايو الأميركية، عن وجود طفرتين جديدتين في فيروس كورونا ورجحوا انهما نشأتا في الولايات المتحدة. وقال الباحثون ان الطفرتين اصبحتا سائدتين في مدينة كولومبوس بولاية اوهايو خلال ثلاثة اسابيع في اواخر ديسمبر الماضي وأوائل يناير الحالي. وشبه العلماء الطفرتين بالسلالة المنتشرة في بريطانيا، التي تبدو اكثر قابلية لنشر العدوى بمرض كوفيد-19 الا انها لا تؤثر على فعالية اللقاحات المضادة للفيروس.

وقال د. دان جونز، نائب رئيس قسم الأمراض الجزيئية في جامعة اوهايو ان سلالة كولومبوس تملك التركيب الجيني الأساسي في الحالات المبكرة التي شهدناها، لكن هذه الطفرات الثلاث تجسد تطورا هائلا مضيفا نحن نعلم بأن هذا التغيير لم يأت من السلالات الجديدة التي تم توثيقها في بريطانيا وجنوب افريقيا.وتقول منظمة الصحة العالمية،ان كورونا انتشر في 50 بلدا على الاقل.