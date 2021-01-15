4 مليارات خفضاً في ميزانية 2021/2022

الأولى

كشفت مصادر عن خفض متوقع بقيمة 4 مليارات دينار لموازنة العام المالي 2021/2022، والذي يبدأ اول ابريل المقبل.

وتحدثت المصادر لـ «النهار» عن دمج متوقع للجهات المستقلة المتشابهة في الاختصاصات، وترشيد الدعومات، لتعود مستويات الانفاق الى 18 ملياراً لمستويات 2016، هبوطا من 222 ملياراً في السنوات الماضية. (طالع ص 07)

وقالت ان كل التحركات الحكومية لتعزيز الإيرادات وخفض المصروفات لن تمس الرواتب، موضحة أن بعض النفقات الحكومية تتعارض مع توجهها نحو الخدمات الالكترونية. ومن بين الآليات التي تنوي الحكومة تفعيلها، مراجعة جميع بنود الانفاق الخاصة بميزانية الوزارات والجهات المستقلة واستهداف مواطن الهدر بها، كما أن بعض النفقات مثل الضيافة، ومصروفات العلاج بالخارج، القرطاسية، وغيرها، ما يوفر بالتالي مصروفات كبيرة كانت تتحمل الميزانية عبء سدادها على المدى الطويل.