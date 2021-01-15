«التربية»: إجازة منتصف العام حتى 1 مارس المقبل

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أعلنت وزارة التربية امس، انتهاء الفصل الدراسي الأول بالنسبة للطلبة والطالبات في جميع المراحل.

وقال وكيل الوزارة المساعد للتعليم العام اسامة السلطان في بيان صحافي ان دوام الهيئتين التعليمية والادارية لجميع المراحل مستمر حتى الخميس 21 يناير الحالي لمراجعة وتدقيق ورصد الدرجات في نظام سجل الطالب، مشيرا الى ان تلك الدرجات هي محصلة الحضور والمشاركة وحل الواجبات واعداد التقارير والاختبارات الالكترونية القصيرة. وأوضح السلطان انه سيتم استكمال متابعة الواجبات فيما تبقى من منهج الخبرات التربوية في مرحلة رياض الأطفال الى نهاية دوام الخميس الموافق 21 الحالي وبناء عليه تبدأ اجازة منتصف العام لجميع المراحل للهيئتين التعليمية والادارية يوم الأحد 24 الحالي وحتى يوم الأربعاء 24 فبراير المقبل.

وذكر ان دوام الفصل الدراسي الثاني بالنسبة للطلبة سيبدأ في الأول من شهر مارس المقبل متمنيا للجميع التوفيق والسداد وثمن في الوقت ذاته جهود جميع العاملين بالميدان التربوي لما بذلوه من جهد واضح خلال الفصل الدراسي الأول. من جانب آخر، عقد السلطان، اجتماعاً مع المستشار الثقافي للسفارة الفرنسية بيير كوليو حيث ناقشا تجهيز دورات تدريبية لمعلمي وموجهي اللغة الفرنسية. بدوره اجتمع وكيل قطاع البحوث التربوية والمناهج صلاح دبشة مع فريق تطوير المناهج، لمناقشة ملاحظات الأعضاء حول الأساس التعليمي الذي ينظر الى المتعلم بوصفه محور العملية التعليمية والذي تبنى عليه كل عناصر المنهج، فضلاً عن مناقشة اسس صياغة المحتوى وفق منظور تربوي لتوجهات الدولة نحو المستقبل في ظل مراعاة التوجهات العالمية في التعليم.



