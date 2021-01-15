مصر: تفكيك «كيان وهمي» لتزوير الشهادات الدراسية

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فككت مصر «كيانا تعليميا» وهميا في الجيزة، متورطا في عمليات نصب واحتيال عبر منح شهادات دراسية مزوّرة باسم جامعات اجنبية متخصصة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن قيام شخص مقيم في القليوبية بإنشاء «كيان تعليمي وهمي» بدون ترخيص بمنطقة الدقي في الجيزة واتخاذه مقرا للاحتيال على الراغبين بالحصول على الشهادات الجامعية.

ونشر المتهم الذي تم توقيفه اعلانات على الإنترنت حول مزايا الدراسة بـ«الأكاديمية» وادعى انه وكيل للعديد من الجامعات الأجنبية المتخصصة في مجال الضيافة الجوية، وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية معتمدة تمكنهم من العمل في شركات ومؤسسات كبرى داخل مصر وخارجها. وقالت صحيفة «الاهرام» إن هذا الشخص تمكّن بالفعل من الاستيلاء على مبالغ مالية مقابل تلك الشهادات، مشيرة الى ان الجهات المختصة عثرت بعد ضبط مقر الأكاديمية المزعومة على كمية من الشهادات المزورة المنسوبة للأكاديمية بالإضافة إلى بطاقات الطلاب الضحايا، وختم باسم الكلية الوهمية.