أزمة شُح المراسي والمسنات!

Sunday النهار

التطور في شتى المجالات الحيوية بات يتطلب توفير دعائم تضمن استمراريته وتوسعه في كل الصعد لاسيما ما يخص السياحة الترفيهية البحرية الداخلية التي تعاني شحا في عدد المراسي والمسنات على سواحل البلاد من الشمال إلى الجنوب.

متخصصون ومهتمون في صناعة القوارب واليخوت أكدوا أن الكثير من المواطنين يمتلكون شاليهات على واجهة البحر في بعض المناطق ولديهم مراس بحرية أما باقي أصحاب القوارب فإما لديهم مراس بحرية مؤجرة تستملكها الشركات ويدفعون مبالغ سنويا لتجديد الإيجار أو يستخدمون المراسي القليلة لإنزال زوارقهم وتصعيدها.

وأجمع هؤلاء على أن عدد مالكي ومستخدمي اليخوت في زيادة مستمرة لذا فإن عدم وجود المراسي أو المواقف الجافة قرب البحر بالقدر الذي يستوعب الزيادة السنوية لعدد اليخوت في البلاد بات أزمة تواجه المالكين والمتاجرين بها.

ولفتوا إلى تعرض الكثير من مالكي اليخوت والقوارب إلى حوادث أثناء نقل الطرادات من وإلى المسنات التي تبعد عن سكنهم مسافات طويلة في حين كان ممكنا تجنب تلك الحوادث لو توافرت المراسي بنوعيها الجاف والبحري بشكل كاف. وبحسب إدارة المسح البحري يبلغ عدد الزوارق المسجلة نحو 20000 قارب ويخت مختلفة الأحجام والأنواع وجميعها تحتاج إلى مراس بحرية لتنزيلها أو الرسو بها مقابل 1093 مرسى بحرياً أما البرية منها فيبلغ عددها 500 مرسى. وتتراوح كلفة إيجار المرسى البحري سنويا ما بين 1050 و3 آلاف دينار فكلفة القدم الواحدة في الإيجار تبلغ نحو 30 دينارا.

وتعتبر الكويت أقوى منافس في أسواق القوارب واليخوت في منطقة الخليج العربي، حيث أن اليخوت الأكثر استخداما في الكويت يتراوح حجمها من 50 إلى 60 قدما. فهناك شح المراسي في الكويت التي تستوعب اليخوت التي يتراوح حجمها من 50 إلى 120 قدما، حيث أن المشكلة الأساسية التي تواجه مالكي اليخوت تكمن في عدم وجود المراسي أو المواقف الجافة قرب البحر بالقدر الذي يستوعب الزيادة السنوية لعدد اليخوت في البلاد. وأكد اصحاب المراسي ان مسألة المراسي الموجودة حاليا في البلاد لا تغطي الحاجة الفعلية، مبينين أن هناك يخوتا كبيرة تتطلب مراسي ذات مواصفات خاصة ولا تتوافر في البلاد مما يجبر الكثير من رجال الأعمال إلى إرساء يخوتهم التي تتراوح أحجامها من 120 إلى 200 قدم خارج البلاد. كما لا توجد جزر مؤهلة لاستقطاب أصحاب اليخوت الكبيرة رغم وجود طلب كبير من رجال الأعمال الكويتيين على اليخوت الكبيرة.

ووصلت بورصة للمراسي في الكويت وتقدر قيمة أو سعر (الخلو) أي دفع مبلغ مالي مقابل أن يترك المستأجر المرسى بـ 100 ألف دينار.

