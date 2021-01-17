الشباب يترقبون «إنجاز»!

Sunday النهار

اعلنت البلدية في نوفمبر الماضي انجازها سوق انجاز للشباب الذي يقع في منطقة الري على مساحة قدرها 16 ألف متر مربع ويتكون من 3 صالات مغلقة تحتوي كل صالة على 38 كشكاً بإجمالي عدد 114 كشكاً إضافة إلى صالة رابعة للأنشطة الترفيهية و3 كافتيريات.

ويهدف المشروع إلى استفادة الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير محلات تجارية لهم بأسعار رمزية بهدف دعمهم وتحفيزهم على الاستمرار في أعمالهم وتحقيق طموحاتهم.

والمشروع جاء بناء على مقترح تقدم به أحد الشباب ويقضي باستحداث سوق يتكون من قرابة المئة وخمسين محلا يكون داعما للتراث الكويتي وللسلع الكويتية محلية الصنع من شأنه أن يحفز الشباب الكويتي الراغب في الاستثمار على اقامة مشروعات صغيرة وبحيث يراعي في إنجازه توظيف العناصر التراثية للعمارة الكويتية القديمة ومزجها بالروح المعمارية المعاصرة وعلى أن يتضمن السوق مجموعة من الأسواق سواء للهدايا أو للمتاحف الأثرية وللمشغولات اليدوية وللسلع التراثية والموسمية بالإضافة إلى الخدمات اللازمة كموقف سيارات وحديقة ونافورة مياه ومطعم ومناطق للعب الأطفال وغير ذلك من الخدمات اللازمة.

وسيكون المشروع أكبر منفذ لترويج المشغولات الحرفية والتراثية والمنتجات الشبابية من خلال أكشاك العرض (مساحة الكشك 11.2 مترا مسطحا)، كما يوفر المشروع بيئة جاذبة للأسر لأنه متنفس يلبي رغبات الأسرة من ترفيه وتسوق، كما يساهم في تنمية وتطوير المنطقة بالكامل ويساعد الشباب على تطوير أعمالهم وهواياتهم والنمو بها.

ويتكون المشروع من معارض تضم 3 صالات تحتوي كل صالة على 38 كشكا، بالإضافة إلى صالة رابعة تضم 36 كشكا ليكون المجموع 150 كشكا، كما يحتوي على مجموعة من الأنشطة والحرف مثل الهدايا، المتاحف الأثرية،المشغولات اليدوية، السلع التراثية والموسمية، إضافة إلى مبانٍ ملحقة تشتمل على غرف الإدارة، المشرفين، الجهات الحكومية، غرف التحكم، الكهرباء، المضخات، الأمن والمصلى، وأيضا دورات المياه والخزانات إلى جانب الساحات المحيطة التي تحتوي على مسطحات مائية، مواقف سيارات، مطاعم، كافتيريا، حدائق متفرقة، مقاعد، مظلات، برجولات، نوافير وألعاب للأطفال.

ويتيح المشروع فرصاً مهمة للمبادرين الشباب للتحقق من فرضياتهم في نماذج أعمالهم الصغيرة، وفهم طبيعة العملاء، واختبار منتجاتهم في السوق بكلفة رمزية، ما يسهم إيجاباً في تيسير عملية تصميم القيمة للمنتجات المقدمة، واستهداف الشرائح السوقية المناسبة لها، والأهم تحسين وتعديل هذه المنتجات بما يتوافق مع متطلبات السوق وحاجات العملاء.

