5 دنانير .. الإيجار الشهري

Sunday النهار

في تصريح سابق له، كشف مدير البلدية أحمد المنفوحي عن أن الحكومة تدعم الشباب وفق التوجيهات السامية، لافتا إلى أن من مظاهر الدعم «سوق إنجاز وبإيجار شهري 5 دنانير للمحل» مشيرا إلى أن «الشباب إذا كان لديه فكرة مشروع يتسلم المحل لاستثماره، وفي حال نجح يتجه الشاب إلى السوق الرسمي، وإذا فشل فالشاب لن يخسر شيئا».

وقال المنفوحي، إن «بعض الشباب يعتقدون أنه لا يوجد أحد يلامس حاجاتهم الرئيسية، وأن طاقاتهم لم تستغل بالشكل المطلوب، ولكن الحكومة تعمل على استقطابهم وتوفير أساليب الدعم لهم وفق التوجيهات السامية للاهتمام بالشباب».

