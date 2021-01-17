«سوليدير» الكويت.. المنسي!

Sunday النهار

القبلة، منطقة من مناطق محافظة العاصمة في الكويت، سميت بهذا الاسم لأنها تقع في مكان قبلة قصر السيف، وسميت جبلة (الجنوب الغربي) بالنسبة لمنطقة السوق وبالمقابل هناك منطقة الشرق كذلك لوقوعها شرق القصر والسوق، وتمثل منطقة جبلة سابقا دوار الشيراتون نزولا من شارع السور وذهاب شرقا حتى صالة التزلج فشمالا الا مجمع البنوك ومن ضمنها الصالحية الحالية.

ويقع ضمن المنطقة بقعة أرض لها رونقها وتاريخها ووضعها الاقتصادي وهي الواقعة خلف الكنيسة حيث تتمتع باطلالة على شارع الخليج العربي وتشمل مجموعة من المطاعم التي تتميز ببنيانها التراثي من عدة حضارات الا ان الاهمال طالها ليقسو عليها وعلى مكانتها ليهجرها الناس ولتطلق نداء للمسؤولين بالاهتمام بالمنطقة وتطويرها.

«النهار» جالت في الموقع والتقت مجموعة من روادها الذين طالبوا بتطوير المناطق وان تدخل ضمن اهتمامات الحكومة وتحويلها الى موقع سياحي واستثماري جاذب عبر الاهتمام بمبانيها الحالية وتحويلها الى مواقع تراثية بالاضافة الى توسعة المنطقة لتضم مواقع للمشروعات الشبابية تكون تحت مظلة «المشروعات الصغيرة» وتقدم دعما لأصحاب المبادارات للوصول الى الهدف الأشمل بتحويل المنطقة الى «سوليدير الكويت».

الاهتمام بالموقع والعمل على تصميمه بشيء مبتكر مع ابراز إطلالته العصرية سيمنحه رونقا واشراقا بمساحات واسعة للمشي والتنقل بين مواقع أصحاب المشاريع الصغيرة وساحاته المظللة وشتى تقنيات الإضاءة التي تزينه ليلا، مع وجود النوافير والأشجار إلى جانب ساحة معارض وأسواق موسمية.

على أثر ذلك سيحقق المشروع الانتعاش التجاري والاقتصادي في البلاد وجذب السياح وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي.

ونظرا لان الموقع يقع في العاصمة فان الاهتمام فيه سيعيد النبض الى مدينة الكويت ويحدث اندماجة بين العمران الحضاري والمواقع التراثية والمستحدثة ليكون نسخة مطورة عن شاربع السوبيدير في بيروت.

فـ «سوليدير بيروت» بغض النظر عما مر به لبنان من ظروف الا انه جعل من وسط بيروت موقعاً مميزاً من خلال اعادة ترميم المباني التراثية بحلة جديدة ومستحدثة مع المحافظة على روحيتها، اضافة الى مشاريع عدة شملت الفنادق والمصارف والمكاتب والابنية السكنية، ما جعل منها قبلة اقتصادية للمستثمرين الأجانب.

أن العمل على انجاز هذا المشروع ومن ثم تسليمه لجهة الاختصاص وهي الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيدعم المبادرين الكويتيين بالاستثمار كمشروعات صغيرة ومتوسطة.

ويجب التأكيد على الحفاظ على هوية المكان والبنية التحتية والذوق العام ليضمن لها وخصوصا في الليل مع منع حركة للسيارات داخل المشروع، حيث أثبتت الدراسات أن الأسواق التي لا تدخلها السيارات تكون أكثر رواجا وأعلى أمانا.

