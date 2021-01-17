«مدن الـ 15 دقيقة».. «كورونا» قد ينهي الحواضر العملاقة

Sunday النهار

أعاد وباء «كورونا» تعريف الكثير من مفردات حياتنا، ولعل ابرزها كان مفهوم العيش في بيئات حضرية ضخمة ومقعدة ومترامية الاطراف. اذا بينما شهدت مناطق الارياف في اوروبا واميركا والشرق الاوسط معدلات اصابة معتدلة فقد عانت الحواضر الضخمة مثل لندن وباريس ونيويورك وموسكو اسطنبول من ارقام مخيفة للاصابة؛ وهذا ما دفع الخبراء الى اعادة احياء فكرة قديمة عمرها نحو قرن كامل عن «مدن الـ15 دقيقة» التي يمكن الحصول فيها على كل شروط الحياة والخدمات الحديثة دون الاضطرار الى معاناة الازدحام الخانق في «الميتروبوليس» الهائلة الذي مثل جسر تفشي الوباء. وتقوم الفكرة ببساطة على ان الوقاية من الاوبئة المقبلة قد تكون اسهل فيما لو تم «تقليص» هذه المدن العملاقة الى تجمعات بشرية مصغرة يمكن الوصول الى اي جزء منها مشيا او بالدراجة. وبينما لايزال منظرو المدن الكبرى يحاججون بأن اختفاءها قد يكون له اثر سلبي على الثقافة البشرية فان من الواضح ان حاجات «البقاء على قيد الحياة» التي فرضها «كورونا» ستعمل على تنشيط رؤية «المدن المصغرة».

وفي باريس مثلا يمكن متابعة نموذج سولينيه فرايولي، التي شارفت على الثلاثين وتعمل نادلة بأحد المطاعم، وظلت لسنوات متمسكة برأيها بأن العيش في باريس ليس مجهدا نفسيا. وانبرهت فرايولي، التي نشأت على مشارف المدينة وتعيش الآن في شقة صغيرة بقلب المدينة، بالفرص التي لا حدود لها في العاصمة الفرنسية، من حفلات الجاز الليلية وحتى الأطعمة الشهية من مطبخ غرب افريقيا ودروس فن الكابويرا القتالي البرازيلي.

لكنها اخيرا ادركت ان العيش في مدينة النور له مساوئه، وخاصة صخب هذه المدينة المفعمة بالطاقة. وتقول فرايولي: «باريس مدينة لاتهدأ. الجميع يتحرك ليلا ونهارا في كل مكان».

لكن جائحة «كوفيد-19» اجبرت هذه المدينة الصاخبة فجأة على التوقف. وترى فرايولي ان الحجر الصحي الذي فرض على المدينة لمدة شهرين، ساعدها في التعرف على الحي الذي تعيش فيه، وتقول «اكتشفت انك قد تشعر في باريس ايضا بدفء القرية الصغيرة، حين تتعرف على جيرانك وتقيم علاقة ود مع اصحاب المتاجر، وتحبذ الشراء من الحرفيين والتجار القريبين من منزلك بدلا من الذهاب للمتاجر الكبرى. واشتركت في مبادرات مجتمعية لاعداد سلال الطعام للمشردين».

مرمى حجر

لم تكن فرايولي الوحيدة التي انتابتها هذه المشاعر حيال منطقتها، اذ يقول فالنتين جيدراتشيك، الموظف الحكومي البالغ من العمر 25 عاما ويعيش في باريس «ان تجربة الحجر الصحي وطدت العلاقات بيني وبين بعض الناس. فكنت اجوب شوراع منطقتي، جيئة وذهابا، اكثر من المعتاد واكتشفت اماكن رائعة على مرمى حجر من منزلي».

وتقول سولينيه فرايولي الباريسية ان الحجر الصحي ساعدها في التعرف عن كثب على الحي الذي تعيش فيه والشعور بقيمة السكن فيها.

لا شك ان الجائحة اثرت على الطرق التي يتفاعل بها سكان المدن ذات الكثافة السكانية العالية مثل باريس. فالقيود التي فرضت للحد من انتشار الوباء غيرت انماط التواصل والتنقل والاستهلاك ومخالطة الآخرين. ويرى كارلوس مورينو، المدير العلمي والأستاذ المتخصص في الابتكار والنظم المركبة بجامعة بانتيون سوربون في باريس، ان الحياة في المدن بعد الوباء لن تعود قط كسابق عهدها.

ويقول مورينو ان اغلاق مراكز المدن كشف لنا عن اهمية الروابط الاجتماعية، لكن من منظور مختلف. ويضيف «لم يفكر الكثيرون قبل الوباء في زيارة المتاجر القريبة من منازلهم، ولم يعرفوا جيرانهم او المتنزهات القريبة منهم. وكل ذلك ساعدنا الوباء في اكتشافه. فقد تغيرت نظرتنا لأحيائنا، وهو ما اسهم في تحسين جودة حياتنا».

تخطيط جديد

ويعد مورينو احد المنظرين الرئيسيين الذين ساهموا في الترويج لنموذج تخطيط عمراني جديد يبدو انه ينسجم تماما مع هذه الرؤية الجديدة للأحياء، وهو نموذج «مدينة الـ 15 دقيقة». ويدور هذا المفهوم حول تحسين جودة حياة السكان بتصميم مدن يستطيع سكانها الوصول الى جميع احتياحاتهم سيرا او بالدراجة في غضون ربع ساعة فقط. فلا يحتاجون لقطع مسافات طويلة للوصول الى اعمالهم او المطاعم او المتنزهات او المستشفيات او المراكز الثقافية.

ويجب ان تحقق كل منطقة من هذه المناطق ست مهام: السكن والعمل وتوفير الاحتياجات الأساسية والرعاية والتعليم والترفيه.

ويرى مورينو، الذي كان يعمل على بلورة هذا المفهوم قبل ظهور الوباء بوقت طويل، ان فكرة مدن الـ 15 دقيقة جاءت كرد فعل لأزمة تغير المناخ، من خلال زيادة المبادرات الصديقة للبيئة في الأحياء والحد من استخدام وسائل النقل، ومشكلة التمدد العمراني. لكنه يقول ان الحجر الصحي افرز اتجاها جديدا نحو حصر الأنشطة الاجتماعية للسكان في احيائهم السكنية، وساعد في وضع مفهوم مدن الـ 15 دقيقة على قائمة اولويات المدن الكبرى حول العالم.

مدينة متكاملة

واستمدت فكرة مدينة الـ 15 دقيقة عناصرها من الكثير من المفكرين والمخططين العمرانيين على مدى عقود. ففي العشرينيات من القرن الماضي، اقترح كلارينس بيري، المخطط العمراني الأميركي، فكرة الوحدة السكنية الملائمة للعيش. وفي عام 1962، منعت مدينة كوبنهاغن دخول السيارات في بعض شوارع التسوق الرئيسية، وخصصتها للمشاة فقط. وانتشرت في الولايات المتحدة في الثمانينيات من القرن الماضي، حركة تدعو لتصميم مدن تصلح للسير في طرقاتها.

لكن بينما تركز هذه المبادرات على تسهيل التنقل والسير وتوفير الخدمات العامة، فان مفهوم مدينة الـ 15 دقيقة كان استجابة لتداعيات تغير المناخ وجائحة «كوفيد-19» والعولمة. وركزت مبادرة باريس على الجانب البيئي لجميع المبادرات السابقة بالاضافة الى اقامة احياء متكاملة تجمع بين الوحدات السكنية وبين اماكن العمل والمراكز الثقافية والاجتماعية.

ووضعت آن هيدالغو، عمدة باريس، فكرة مدينة الـ 15 دقيقة في مقدمة اولوياتها في حملتها الانتخابية لعام 2020، مسلطة الضوء على اربعة مبادئ اساسية، وهي قرب المسافات والتنوع والكثافة السكانية وتطبيق الفكرة على جميع الأحياء. وعينت هيدالغو المفوضة كارين رولاند لتنفيذ هذه الخطة. وتقول رولاند عن هذه المدن «ان كل شيء فيها في متناول يدك».

وتقول رولاند «ان تقريب المسافات سيساعدنا في اكتشاف طرق جديدة للعيش في المدن من خلال علاقاتنا الاجتماعية. فنحن نحتاج لمساحات مفتوحة، حيث يلتقي الناس او يصادفون اكبر عدد ممكن من الأشخاص. فجودة حياتنا تتحسن عندما نعيش معا، لأن هذا يساعد في تقوية نسيج المجتمع».

ومنذ ان تولت هيدالغو منصبها في عام 2014، اتخذت خطوات لتطوير الأحياء، مثل منع المركبات الأكثر تلويثا للبيئة من دخول العاصمة ومنع سير السيارات على ضفاف نهر السين، وزيادة المساحات الخضراء الصغيرة في المدينة. ومنذ عام 2018 تحولت افنية 40 مدرسة في باريس الى حدائق خضراء، وأضيفت طرق للدراجات يتجاوز طولها 50 كيلومترا الى شوارع العاصمة. وخُصص 30 مليون يورو لتجديد سبعة ميادين كبرى، منها ساحة الباستيل. وتعهدت هيدالغو بتخصيص مليار يورو سنويا لأعمال صيانة وتجميل شوارع وميادين وحدائق العاصمة.

النموذج الباريسي

وحذت مدن اخرى حول العالم حذو باريس، مثل مدريد وميلانو وأوتاوا وسياتل، التي اعلنت عن خطط مماثلة للنموذج الفرنسي لبناء مجتمعات مفعمة بالطاقة وأكثر قدرة على الصمود. وتبنت ملبورن خطة استراتيجية طويلة المدى لتطوير احياء العشرين دقيقة. وروج ائتلاف مدن «سي 40»، المعني بمكافحة تغير المناخ، لنموذج مدينة الـ 15 دقيقة للمساعدة في تعافي المدن حول العالم بعد الجائحة. ويصف فلافيو كوبولا، مدير التخطيط العمراني ببرنامج مدن «سي 40» هذا النموذج بالقول: «انه لن يخفض الانبعاثات من وسائل النقل فحسب، بل ايضا سيساعد الأحياء على الصمود في وجه الصدمات. فضلا عن انه يتضمن تغيير استخدام الأراضي لاقامة شركات وفضاءات مشتركة غير المنزل والعمل ليلتقي فيها السكان الذين يعملون عن بُعد».

وعن تأثير ذلك على الصحة النفسية للسكان، يقول ريتشارد بينتال، استاذ علم النفس بجامعة شيفيلد، الذي درس تداعيات جائحة «كورونا» على الحياة الاجتماعية والصحة النفسية، ان حس الانتماء الذي تعززه مدن الـ 15 دقيقة، سيجعلنا جميعا اسعد حالا. ويفسر ذلك بالقول: «ربطت دراسات بين العيش في البيئات الحضرية وبين تردي الصحة النفسية. وبينما اثرت الجائحة سلبا على بعض سكان المناطق الحضرية، فقد اثرت ايجابا على آخرين. اذ اوضحت دراسات انه كلما زاد التفاعل بين الجيران، زاد الشعور بالانتماء للمنطقة. وهذا الشعور يقي من الاضطرابات والأمراض النفسية».

مخاوف طبقية

وقد اثار البعض مخاوف من ان يسهم نموذج مدن الـ 15 دقيقة في تعميق الانقسامات الاجتماعية وتوسيع الفجوة بين الأحياء الغنية والفقيرة. فبينما ستستفيد الأحياء الغنية من المرافق والخدمات عالية الجودة، قد تقل فرص سكان المناطق الفقيرة في الانتقال الى طبقات اجتماعية اخرى. وتقول اليزا بييري، المحاضرة في علم الاجتماع بجامعة مانشستر «لكي تصبح الأحياء اكثر ملائمة للعيش، ينبغي الاهتمام بتطوير المرافق والخدمات لتلبي اعلى معايير الجودة، والا ستحتضن الأحياء المهمشة اسوأ المدارس والخدمات الصحية، وهذا سيفاقم التمييز وانعدام المساواة والوصم الاجتماعي الذي يلاحق سكان المناطق الفقيرة». ومن المعروف ان سكان الضواحي الفقيرة الباريسية طالما عانوا من العثرات الاجتماعية والاقتصادية التي حالت دون نجاحهم وترقيهم الاجتماعي. لكن كوبولا يرى ان حماية المدن من هذه المخاطر يتطلب التركيز على الأحياء الأكثر احتياجا للتطوير والتجديد، مشددا على ان الغرض من مدن الـ 15 دقيقة هو «تسهيل وصول السكان لجميع الخدمات وتحقيق الاستدامة».

وأثار البعض مخاوف من ان تفقد المدن الحديثة جوهرها. فقد حذرت الينا ماغريني، المحللة بمركز ابحاث «مركز المدن» بالمملكة المتحدة، من ان هذا الاتجاه نحو انهاء المدن الكبرى قد يؤثر على الابداع. وتقول «ان المدن تتيح للناس الاختلاط والتجمع وتبادل الأفكار. وهذا يحدث في الغالب في قلب المدينة، فهل يمكن ان نبدع ونبتكر اذا اصبحت مراكز المدن شيئا من الماضي؟». لكن مورينو يرى ان اشراك سكان مدينة الـ 15 دقيقة في اتخاذ القرارات التي تخص احياءهم، سيعزز الابداع ويحسن الشعور بالرضا والسعادة، مشيرا الى نموذج الموازنة التشاركية في باريس، الذي اتاح للسكان التصويت على خمسة في المئة من خطط الانفاق في المدينة، بما يقدر اجمالا بنحو نصف مليار يورو. ويقول مورينو ان الوباء جعلنا نعيد النظر في الطرق التي نتنقل بها وأنماط استهلاكنا وأساليب حياتنا. فقد اكتشفنا ان تغيير انماط العمل ساعدنا في توفير الوقت وقضاء وقت اطول مع عائلاتنا وأصدقائنا، واكتشاف احيائنا وتقدير اهميتها، ومن ثم اصبحنا اكثر انخراطا في المجتمع».

ويقول مورينو: «ان اقامة احياء متكاملة على غرار نموذج الـ 15 دقيقة ليس سهلا كما يبدو. فثمة تفاوت كبير الآن بين احياء الأثرياء وأحياء الفقراء والطبقة الوسطى والعمال، وأصبح لكل منهم الحي الخاص به. لكن ربما بامكاننا الاستفادة من نموذج مدينة الـ 15 دقيقة للتركيز على الصالح العام. فاذا وظفت الأموال في محلها، سنضمن ان هذه الأحياء ستخدم سكانها».

