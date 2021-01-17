الأرجنتين.. عُصَارة الطبيعة الساحرة

Sunday النهار

خلال الصيف شديد الحرارة في الخليج وكثير من دول الجزء الشمالي من الكرة الأرضية وازدحام المصايف فيها، تتاح فرص جميلة لزيارة بلدان باهرة الجمال في نصف الكرة الجنوبي أمثال استراليا ونيوزيلندا شرقاً وجنوب أفريقيا بالوسط ودول أميركا الجنوبية كالبرازيل والارجنتين غرباً.

وأحد المزايا ان الصيف عندنا هو شتاء في تلك الدول ومن ثم لا يعتبر موسم اصطياف وسياحة بالنسبة للأميركان والاوروبيين ما يسهل ويرخص كثيراً اسعار الفنادق وشركات الطيران كما لا يمكن للسائح الخليجي أو العربي ان يفاجأ بموسم حار كما يحدث ابان الاصطياف في الدول الأوروبية على سبيل المثال كذلك سهلت شركات الطيران الخليجية العملاقة زيارة تلك الاماكن البعيدة باقصر وارخص الطرق .

بدأنا بزيارة شبه قارة البرازيل التي سنغطيها في اعداد قادمة وانتهينا بزيارة منطقة الشلالات البرازيلية ومنها انتقلنا بالسيارة لزيارة الشلالات من الجانب الارجنتيني التي تسمى اجوازو وهي أجمل وأكثر تنظيما من الجانب البرازيلي.. وشخصياً اعتقد ان تلك الشلالات الأكبر والاعظم في العالم يجب ان يتم ضمها لعجائب الدينا لأسباب عدة منها ان تلك الاعجوبة هي من صنع الخالق وليست من صنع المخلوق كالمعابد والمقابر والمباني الاثرية، كذلك فالعجائب الاخرى ثابتة وتكتفي بابهار العين أما الشلالات فهي ملايين الاطنان من المياه المتحركة والهادرة والمتساقطة كل ثانية لذا فهي تسعد العين والاذن والملمس بل وحتى حاسة الشم والتذوق عندما تختلط تلك المياه بالاشجار والغابات المحيطة ويمكن لمن يريد على أطرافها ان يتذوق مياهها الباردة.

انتقلنا بعد ذلك بالطائرة الى وسط الاجنتين حيث ولاية باتاغونيا ومعالمها الساحرة ومدينة باريلوتشي على الحدود مع تشيلي والتي تشتهر بالبحيرات والغابات الخضراء والجبال البيضاء وهي مليئة بمحلات بيع الشيكولاته مختلفة الالوان والمذاق والتي لا تجدها في اي مكان اخر بالعالم، ويغلب على سكانها الاصول الالمانية وهي قريبة في مناظرها الطبيعية من المانيا والنمسا وسويسرا لذا فهي شديدة التنظيم والرقي وقد اخرجت قناة التاريخ الاميركية قبل سنوات قليلة فيلماً اسمته البحث عن هتلر رأت فيه ان كذب رواية انتحار هتلر وانه خرج من المانيا في اليوم الاخير للحرب الى اسبانيا حيث حليفه الجنرال فرانكو ومن هناك بالغواصات الالمانية الى باريلوتش الالمانية في الارجنتين التي يحكمها حليفه الاخر الجنرال بيرون وزوجته التي لا تقل عنه شهرة ايفيتا وانه توفي هناك في الستينيات والبرنامج يقوم على وثائق اميركية شديدة السرية كشف عنه بعد مرور 70 عاماً لشدة خطورتها وتظهر ان FBI الاميركية كان يبحث عن هتلر منذ منتصف الاربعينيات حتى منتصف الستينيات ما يعني عدم تصديقهم لانتحاره.. اذ حاكم تسبب بمقتل 50 مليوناً وتدمير العالم يمكن له ان يهرب فماذا عن الطغاة الصغار الذين تم ادعاء موتهم ولم يعثر لهم قط على جثامين؟!

من هناك توجهنا بالطائرة كذلك الى اقصى الجنوب الارجنتيني حيث مشاهد جبال الجليد الاخذه والمذهله في نهر بيريتو مورينو الجليدي الذي يضم أكبر كتلة جليدية بالعالم والتي تمتاز بخاصية فريدة هي انها تسحب المزيد من الثلج لها بدلاً من ان تتناقص الثلوج بسبب الانحباس الحراري المعروف، وتلك الجبال الجليدية يمكن مشاهدتها من مطلات محددة امامها حيث ترى بين وقت واخر انهيار البعض منها، أو تستغل قارباً يأخذك الى مسافة قريبة جداً منها وفي مطاعمها والمقاهي تبلغ بان قطع الثلج التي توضع في الماء الذي تشربه هي من تلك الجبال الجليدية الطبيعية وليست من الثلاجات البشرية.

في نهاية الرحلة الساحرة التي جعلتني اصنف الارجنتين على أنها أحد اجمل البلدان في العالم ان لم تكن اجملها على الاطلاق وصلنا للعاصمة بونيس آيرس عاصة رقصة التانغو في العالم التي تقابلها رقصة السامبا البرازيلية والبلدين البرازيل والارجنتين مهوستين بكرة القدم وفي لاعبيهم الذين يلعبون بالاندية الاوروبية كحال الارجنتين ميسي والبرازيلي نيمار وكان ذكاء شديداً من بلدين خليجيين هما الامارات وقطر أن يضعا اسماء بلدانهم على فانيله اللاعبين الشهيرين لذا اصبح جميع سكان البلدين بل وسكان القارة اللاتينية يعرفان هذين البلدين بأكثر من معرفتهم بكثير من بلدان العالم الاخرى.

بوينس آيرس من العواصم التي تحب من اول نظرة نظراً لشوارعها الفسيحة ووفرة الاشجار والورود والمتاحف فيها وقد زرنا القصر الرئاسي الوردي على ساحة مايو الذي يضم ملابس الرئيسة الفنيا كما زرنا النادي الاشهر في الارجنتين وفي أميركا اللاتينية بوكا جونيورز الذي كان أشهر لاعبيه الراحل ماردونا...

زيارة بلدان النصف الجنوبي للعالم كالارجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا واستراليا أهم كثيراً من تكرار زيارة نفس البلدان الأوروبية.

