باريلوتشي.. الملجأ السري لـ هتلر

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باريلوتشي أو سان كارلوس دي باريلوتشي بالإسبانية تعد من اكثر المدن في الجنوب الارجنتين اهتماما بالسياحة حيث تمثل لوناً مختلفاً من ألوان الجمال الأرجنتيني الساحر، وتقع على طول سلسلة جبال الأنديز التي تفصل الأرجنتين عن تشيلي، وتحاذيها بحيرة واحدة من عدة بحيرات بين الجبال والتلال أشهرها بحيرة ناهويل هوابي وهي كلمة هندية تعني جزيرة النمر. وتنبع اهمية مدينة باريلوتشي الارجنتينية من النظرية التي قدمها كتاب الذئب الرمادي: هروب أدولف هتلر، للمؤلفين سيمون دانستان وجيرارد ويليامز، د بان الزعيم الالماني النازي أدولف هتلر وزوجته إيفا براون هربا اليها بدعم من الرئيس القادم خوان بيرون حيث اختار البقاء في Hacienda San Ram?n، شرق سان كارلوس دي باريلوتشي. ثم انتقل هتلر بعدها إلى قصر مصمم تصميما بافاريا في إنالكو -وهو مكان بعيد وبالكاد يمكن الوصول إليه في الجزء الشمالي الغربي من بحيرة ناهويل هوابي، على مقربة من حدود تشيلي. قرابة عام 1954.