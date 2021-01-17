شلالات إجوازو.. أعظم العجائب الطبيعية

Sunday النهار

تعتبر شلالات إجوازو من أعظم العجائب الطبيعية في العالم، وتقع على الحدود بين محافظة ميسيونس شمال الأرجنتين والولاية البرازيلية بارانا،.

وتم ادراج شلالات إجوازو في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي في العام 1984، وتعتبر من عجائب الدنيا السبعة في العام 2011. ويتكون النظام المائي لشلالات إجوازو من 275 شلالًا، ويمتد على مساحات شاسعة تقدّر بنحو ثلاثة كيلومترات، ويُعرف أطول شلال في سلسلة شلالات إجوازو باسم حنجرة الشيطان، الذي يعتبر أيضًا نقطة جذب رئيسية للزائرين

ويختلف معدّل تدفّق المياه بحسب الموسم، الذي قد يبلغ 13 ألف متر مكعب في الثانية خلال فصل الشتاء، حيث تعكس الشلالات إطلالة رومانسية، ما يمنح الزائرين فرصة للتنزه في ممرات يغلب عليها الطابع الريفي. ويمكن الاستمتاع بمشهد الشلالات عبر استخدام القوارب السريعة، ما يتيح للزائر التعمق في مشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة.

