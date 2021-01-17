نهر «بيريتو مورينو».. أكبر مثلجة

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بيريتو مورينو الجليدي هو ضمن منتزه لوس جلاسيار تعتبر أكبر مثلجة في العالم وإحدى أهم معالم الجذب السياحية في الأرجنتين. الغريب في أمر هذه الكتلة أنها تسحب الثلج إليها بدلاً من أن يذوب فيها كحال بقية الكتل الجليدية في العالم، التي ينقص حجمها بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

تبلغ مساحة كتلة مورينو 250 كم مربع ويبلغ عمق الثلج فيها 170 متراً، وهي واحدة من 48 كتلة جليدية تتغذى من الحقل الجليدي البتاغوني الجنوبي الذي يعتبر ثالث أكبر مخزن للمياه النقية في العالم. تتعرض هذه المثلجة لانقسامات تتكرر في قترات معينة تتراوح من سنة إلى عشر سنوات، وكأنها تتكاثر، ويمكن تشبيه هذه الانقسامات بالانفجارات بسبب صوتها المدوي. نظراً لحجمها الهائل وسهولة الوصول إليها، أصبحت مثلجة مورينو الواقعة ضمن منتزه وطني وهو منتزه لوس جلاسيار الوطني ، حيث يوجد فيها مركز خاص يصطحب الزوار في جولات بحيث يتمكنون من زيارة جميع أجزاء المثلجة وتوفّر لهم أحذيةً وعدداً خاصة لتسلق الجليد.

وهو من أجمل الوجهات في الأرجنتين، يبدأ بيريتو مورينو الجليدي في جبال الأنديز حيث يقع جنوب باتاغونيا إسفيلد. وينتهي في بحيرة الأرجنتين حيث يتدفق ببطء نحو الذراع البري في بحيرة برازو ريكو حيث يقسم بحيرة الأرجنتين الى جزأين في احدى الاجزاء ليس لديها منفذ وترتفع المياه لأكثر من 30 مترا.

يمكنك الصعود عبر نهر بيريتو مورينو الجليدي لترى جمال النهر حيث تتلقى الأشرطة لتكون قادرا على المشي على الجليد وتتوفر مناظر رائعة على النهر الجليدي والجدار الجليدي.

