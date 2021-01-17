الهواء العليل.. بوينس آيرس

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بوينس آيرس هي عاصمة الأرجنتين تقع على الساحل الجنوبي الشرقي للقارة الأمريكية الجنوبية وتعدّ أكبر مدينة في الأرجنتين. كثيرًا ما يطلق على المدينة لقب باريس أميركا اللاتينية لتشابه المدينة المعماري بباريس.

وبوينس آيرس Buenos Aires (وهي عبارة بالإسبانية بمعنى الهواء العليل أو الرياح الطيبة).

ومدينة بوينس آيرس تقع خارج محافظة بوينس أيرس، ولذا فإنها ليست جزءا من الإقليم كما أنها ليست عاصمة محافظة بوينس آيرس ولكنها مستقلة. بوينس آيرس الكبرى هي ثالث أكبر تجمع سكني في أميركا اللاتينية، ويبلغ عدد سكانها نحو 13 مليون نسمة.

