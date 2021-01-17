«الواجهة البحرية».. تلوث بصري وفوضى عمرانية

Sunday النهار

21 كيلو مترا من الفوضى المعمارية في الواجهة البحرية التي تمتد من رأس السالمية شرقا وحتى المجمع النفطي بالشويخ، وتحولت الى كوكتيل من العشوائية في ظل غياب المخطط العام، وفشل المشروعات السياحية في تطوير الشواطئ والواجهة البحرية بما يتواكب مع طموحات المواطنين، فغاب عنها الشكل واللمسة الجمالية واصبحت مثالاً حياً للتلوث البصري.

والجميع لديه حالة من الاسى الى ما وصلت اليه الواجهة البحرية من اهمال على جميع الاصعدة فالشواطئ تفتقر الى ادنى مقومات الجذب السياحي في ظل ضعف البنية التحتية المتصدعة وأعمدة الانارة متهالكة وغياب الأماكن المظللة التي تفتقد الي الجمال، كما تعم العشوائية أرجاء الواجهة البحرية، مع انتشار النفايات وغياب النظافة وعدم وجود دورات المياه لرواد الشواطئ التي اصبحت بلا رقيب أو حسيب وتركت تئن بلا تطوير.

فالوضع الحالي للواجهة البحرية يحبط الزوار من المواطنين والوافدين، فكل المرافق العامة والخدمية بحاجة الى اعادة تأهيل وصيانة، فليس فيه الا الرمال، فلا زراعات ولا ممرات مرصوفة للمشي، ولا حتى ألعاب الأطفال، فالشواطئ جميلة ولكنها تختنق في ظل غياب الرؤى التطويرية والتي تكشف عن جمال الواجهة البحرية التي تعد من اجمل الواجهات البحرية على مستوى الخليج، وكان الجميع يتحاكى بها وبالكويت كدرة الخليج في السبعينيات و الثمانينيات.

والاشكالية التي يراها الكثيرون على ارض الواقع ان هناك مشاريع تطويرية نسمع عنها ولا نراها على ارض الواقع بل نجد ان الظلام يكسو اغلب الشواطئ و الخدمات غائبة لرواد الشواطئ ما اصاب المواطنين والوافدين على السواء بخيبة امل في ما يحدث في الواجهة البحرية من اهمال وغياب للرؤى التطويرية، خاصة انه بعد الجائحة اصبحت الواجهة البحرية قبلة للمواطنين والوافدين للخروج ونتمتع بجمال الطبيعة الا ان الواقع كان صادما فلا خدمات او بنية تحتية بل الفوضى والعشوائية هي اول ما يقابل الزائرين ما يحرمهم من الاستمتاع بالكورنيش.

فمع غياب مخطط عمراني للواجهة البحرية يحدد النظم المعمارية وخطط المستقبلية لتوسعة الشوارع لتتواءم مع الاحتياجات المستقبلية، بالاضافة الى اعادة تخطيط مداخل ومخارج الشواطئ والمرافق السياحية على الخليج التي اصبحت لا تستوعب الكثافة المرورية وغيرها من الفوضى التي اكتست الواجهة البحرية.

ويرى متخصصون ان الواجهة البحرية تعاني فوضى معمارية ملحوظة في ظل غياب الضوابط التي تلزم الملاك بمعايير وألوان وتصاميم يتناسق بعضها مع بعض، ولا تشوه المنظر العام للمناطق، وذلك سواء على مستوى أنواع استخدامات البناء العقاري السكني والاستثماري وكذلك التجاري، حيث نجد ارتفاعات غير منتظمة، وألوانا غير متناسقة في ظل غياب ادوات تخطيط المدن المعتمدة في الكويت.

وشدد متخصصون على ان الاشكالية تكمن في شيوع ثقافة ان الفرد بامكانه ان يفعل ما يشاء في ما يملكه، وان كان هذا حقه فلابد ان يكون هناك معيار للذوق العام، كما يفترض ان يكون هناك مخطط عمراني خاص بالواجهة البحرية يراعي متطلبات المستقبل مع زيادة عدد السكان.

ورغم ان الكويت تملك كودا خاصا بالبناء، ولكنه يختص فقط بنسب البناء وفق الاستغلال والنشاط والارتفاعات داخل وخارج المدينة، وكذلك الارتدادات بين المباني، في حين يخلو تماما من أي بنود تخص الجوانب الجمالية، فلا يوجد فيه أي تحديد للألوان التي تستخدم، ولذا نجدها غير متناسقة، كما ان الارتفاعات غير منتظمة، وتفتقر بعضها للمسة الجمالية وتعطي تشوها لـ «الذوق العام». وتتسابق دول العالم كافة لابراز طابعها المعماري والتراثي المميز بعد ان أصبح كثير من المدن حول العالم تتشابه في شكلها العمراني حيث نجد الأبراج السكنية وناطحات السحاب في كل دول العالم بل وتتسابق الدول من اجل انجاز هذه الابراج وناطحات السحاب مع مراعاة التراث المعماري للدولة فالواجهة البحرية في كل بلدان العالم تكون لها اهمية كبرى بحيث تظهر الهوية العمرانية للبلاد.

فالتلوث البصري هو العنوان الحقيقي للواجهة البحرية فمن يشاهد العمارة والمباني بالواجهة البحرية يجد ان بعضها يتميز بالبهرجة والمبالغة في شكل المبنى من الخارج لنصل الى درجة التشويه وذلك بسبب حرية الملاك في البناء واختيار التصميم دون ضوابط من الجهات المسؤولة في الدولة وهو ما يجب الا يترك له العنان كما هو الوضع حاليا، مما أدى الى تشويه المنظر الجمالي العام للواجهة البحرية التي اصبحت واحدة من اسوأ الواجهات البحرية في المنطقة على المستوى المعماري وذلك بسبب ضعف العقوبات الرادعة والرقابة لاحقا. ويرى متخصصون انه يجب وضع مخطط عام للواجهة البحرية من خلال وضع الضوابط المعمارية وتقسيمها 21 كيلو مترا على الشركات الخاصة وذلك للاستفادة من خبراتها في وضع مخطط ومبادرات غير تقليدية لاعادة الشكل التقليدي الحالي لها وذلك بدلا من قيام الشركات بتطبيق مبادرتهم في الدول الخليجية المجاورة التي تفتح ابوابها للافكار غير التقليدية وفق الضوابط والمخططات وذلك بما يتواءم مع مخطط ورؤية دولة الكويت بحلول عام 2035.

