«الأحمدي».. فن المأكولات العالمية

Sunday النهار

تأكيدا على مواصلة الريادة وتلبية احتياجات الزبائن من مختلف الأعمار؛ تمت اعادة افتتاح مطعم الأحمدي ضمن مطاعم كراون بلازا يومي الخميس والجمعة بحلة جديدة جمعت جميع المأكولات العالمية؛ بشكل متميز وجذاب لكافة العائلات والأفراد.

وبهذه المناسبة؛ أوضح مدير ادارة الأغذية والمشروبات في فندق كراون بلازا وهوليداي ان الكويت الثريا سيتي بيتر مرون ان افتتاح «الأحمدي» يأتي ضمن خطة متدرجة وشاملة يقوم بها فندق كراون بلازا لافتتاح جميع المطاعم العاملة.

وأشار مرون الى أن من بين الخدمات المقدمة المميزة لمطعم الأحمدي: تقديم خدمة «شوي» اللحوم للزبائن؛ حيث يقوم الزبون باختيار اللحوم التي يريد أن يأكلها وبعدها يتم «شوي» اللحوم له فيما بعد بالشكل الذي يرغب فيه.

وأوضح ان اعادة افتتاح مطعم الأحمدي يومي الخميس والجمعة يكون لوجبة العشاء فقط على ان تتم اضافة وجبة الغداء فيما بعد بشكل تدريجي.

وأوضح مرون ان مطعم الأحمدي الذي تم تأسيسه منذ 30 عاما؛ يمثل إحدى الوجهات المفضلة للكثير من العائلات، كونه يضم الكثير من المأكولات الكويتية واللبنانية والعالمية ، مضيفا ان الأحمدي عالمي بامتياز. وأشار مرون الى ان هناك الكثير من الأطباق المميزة في قسم الحلويات والفواكه والتي تراعي احتياجات الزبائن المتنوعة.

وأضاف ان المطعم يراعي جميع الاحتياطات الصحية من الدخول وحتى الخروج.

وأضاف أننا نتطلع الى افتتاح المرحلة الخامسة وعودة الحياة كاملة وهو الأمر الذي نسعى جميعا اليه خلال المرحلة المقبلة؛ مؤكدا استعداد ادارة المطاعم الكامل لافتتاح المرحلة الخامسة.

