طارق العلي: شكراً لجمهورنا على دعمهم وحضورهم

Sunday النهار

توجه الفنان طارق العلي بالشكر الى دولة الامارات بعد ان عرض مسرحية «بيت بوسند» وكان هناك حضور لافت للمسرحية من الجمهور، المسرحية التي عرضت يومي الخميس والجمعة الماضيين على مسرح دار الأوبرا في دبي في أول عرض جماهيري لمسرحية كويتية في زمن الـ«كورونا» وتدور قصة المسرحية حول شخصية «سند» رب الأسرة والأب الذي يقطن المنزل مع ابنه الوحيد وبناته وأزواجهن لكن ظروف مرضه ثم فقدانه الذاكرة تجعل مَن حوله يستغلونه في سياق كوميدي ساخر وشارك في البطولة باقة من نجوم الكوميديا ومنهم شهاب حاجية وخالد العجيرب ورانيا شهاب وأحمد التمار وسعيد الملا وعبدالله البصيري ومنال الجارالله وسعاد الحسيني وفيصل السعد وسعيد الملا ومن تأليف أحمد فارس واخراج ابراهيم الشيخلي

وقد ثمن طارق العلي هذا التعاون لعرض العمل في دولة الامارات حيث قال: شكراً لدولة الامارات العربية المتحدة وشكراً لحكومة دبي ولدائرة السياحة في دبي ولمهرجان دبي للتسوق وشكراً دبي اوبرا وايضا اتوجه بالشكر لجمهورنا الكريم على دعمكم وحضوركم لعرض مسرحية بيت بو سند وشكراً ايضا لالتزامكم بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي. ويأتي هذا العرض تزامناً مع استعداد دبي للسياحة وحرصها على تقديم الفعاليات والعروض الترفيهية التي تستقطب مشاركات محلية واقليمية وعالمية ضمن مراعاة تامة للاجراءات الاحترازية الموصى بها للحفاظ على سلامة الجميع.

