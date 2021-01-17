مريم الغضبان.. «حبابة» لا تغيب عن ذاكرة الأجيال

Sunday النهار

عندما يذكر اسم «حبابة» يتبادر إلى الأذهان وبدون مقدمات اسم الفنانة الراحلة مريم الغضبان التي دخلت قلوب الكويتيين ووجدانهم دون استئذان بقصصها الجميلة التي كانت ترويها من خلال عرض العمل عبر تلفزيون واذاعة الكويت والذي تميزت فيه بأدائها وكان الناس ينتظرونه دوماً ليسمعوا قصصها التي فيها الكثير من العبر والقيم والأخلاق والتي يستفيد منها الكبار والصغار على حد سواء واعمالها الاخرى التي شاركت بها والتي ستبقيها في ذاكرة الاجيال خاصة أن أعمالها وصوتها راسخة في أرشيف الإعلام الكويتي والخليجي والعربي. وتعتبر الراحلة مريم الغضبان مع الفنانة القديرة مريم الصالح من أولى الفنانات واللاتي وقفن على خشبة المسرح في الكويت ومثلت أثناء فترة دراستها في مسرحية «الطاعة» خلال منتصف خمسينات القرن الماضي وقد شكلت هذه المشاركة نوعا ما تحديا حينما شكلت حدثا في تاريخ الحركة الفنية وخاصة المسرحية كما فتحت الطريق للنساء الكويتيات كي يدخلن عالم التمثيل وساهمت في تطوير هذا المجال أكثر ليصبح ما هو عليه اليوم.

اما أول عمل فني لها كممثلة محترفة كان في مسرحية «? صقر قريش ?« كما عملت في الكثير من البرامج التلفزيونية والإذاعية كمخرجة وممثلة إلى جانب عملها في «فرقة المسرح الشعبي».

كما قدمت الغضبان مع مسرح ? الخليج ? العربي أعمالاً كثيرة، منها «بخور ام جاسم» ومسرحية «رجال وبنات» ومسرحية «4/3/2/1 بم» و«للصبر حدود» و«عزل السوق» واستمرت في تقديم المسرحيات والأعمال بعد تحرير الكويت وشاركت في 3 مسرحيات من إخراج الممثل ?عبد العزيز المسلم ?وهي «عاصفة الصحراء»، «عبيد في التجنيد»، «خمسة وخميسة»، كما تابعت بالمشاركة في العديد من المسلسلات والبرامج وقدّمت مريم الغضبان أيضاً واحداً من أكثر الأدوار الكوميدية في مسرحية «باي باي لندن» إلى جانب الممثل ? عبد الحسين عبد الرضا.

