نهى عابدين: لست أماً متسلطة.. وما أفعله مع ابني تعلمته من أمي

Sunday النهار

«محاولات.. إخفاقات.. أزمات.. ونجاحات أيضا».. مصطلحات جميعها تصلح لوصف جزء كبير من حياة الفنانة المصرية نهى عابدين، التي شقت طريقها في عالم الفن معتمدة على موهبتها، وبدأت الطريق من برامج المقالب، ثم استطاعت الحصول على أدوار ثانوية في عدد من الأعمال الدرامية، حتى استطاعت إثبات موهبتها وأصبحت واحدة من أهم نجمات جيلها من الفنانات الشابات.

نهى التي التقتها «النهار» واجهت العديد من الأزمات، لعل أبرزها أزمة انفصالها عن زوجها ووالد ابنها حازم أيمن زيدان، نجل الفنان السوري أيمن زيدان، غير أنها أكدت أن قرار انفصالها كان صائبا ولم تكن له أية آثار سلبية. «الاعتزال».. أزمة ثانية واجهتها نهى بعد ما قررت الخروج من «دُنيا الفن» مبكرًا، وقتها اتهمها البعض بأنها تسعى للحصول على مزيد من الشهرة، غير أنها أوضحت أن الضغوط والاكتئاب الذي كانت تعاني منه في فترة ما هو السبب الوحيد الذي دفعها لاتخاذ قرار الاعتزال الذي تراجعت عنه بعد ذلك..

وعن تفاصيل عودتها وحياتها مع ابنها وعلاقتها بعائلة زوجها السابق.. كان الحوار التالي:

? بداية.. بعد انفصالك كيف تمارسين دور الأب والأم مع ابنك؟

? إنني من الأمهات التي تحب أن ترى ابنها لديه شخصيته واختياراته ومسؤول عن نفسه، وأترك لابني حرية الاختيار لكي يتعلم، وأقدم له المساعدة في اختياراته، وبطبعي لست أماً متسلطة، وابني هواياته المفضلة السباحة والملاكمة.

? ما الذي تغير في شخصيتك بعد انفصالك عن زوجك حازم أيمن زيدان؟

? الانفصال جعل مني شخصاً واعياً ونضجت أكثر عن ذي قبل، كما أنني أصبحت مسؤولة بشكر كبير عن أشياء جديدة في حياتي، وأريد أن أشير هنا إلى أن الانفصال ليس صعبًا بل على العكس أرى أنه كان قرار صائب، فمن بعده أصبحت شخصية قوية ومستقلة، وبشكل عام لم يأتي بأي نتيجة سلبية.

? ماذا عن شكل علاقتك بوالد زوجك الفنان أيمن زيدان بعد انفصالك عن ابنه؟

? علاقتنا جيدة جدا حتى بعد وقوع الانفصال بيني وبين نجله حازم، كما أنه تربطني علاقة محترمة وقوية بطليقي، لأن الانفصال تم في هدوء ودون أية مشكلات، وفي النهاية هم أهل ابني وعائلته.

? ما الدور الذي تلعبه والدتك في حياتك؟.. وكيف ساعدتك في احتراف التمثيل؟

? والدتي عملت على تربيتي بأن أكون حرة في اختياراتي، وهذا ما أفعله مع ابني، فقد تركت لي حرية الاختيار في دراستي والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتركت الإسكندرية وأقمت في القاهرة وكانت تدعمني بشكل كبير، وعلمتني منذ الصغر أن اختار وأتحمل مسؤولية قراراتي ومنحتني الثقة والحرية، لذلك تمكنت من تحقيق حلمي وأصبحت ممثلة.

? التمثيل حلمك ورغم هذا كان قرار الاعتزال.. لماذا؟

? قرار الاعتزال جاء نتيجة ضغوطات نفسية ومروري بنوبات اكتئاب في هذه الفترة، وكان قراراً متسرعاً وخطأ، ولذلك تراجعت عنه لأنني أشعر بحب وشغف تجاه هذه المهنة العظيمة، وأذكر أنه بعد إعلاني قرار اعتزالي هناك من اتهمني بأنني أرغب في «ركوب الترند» وتحقيق مزيد من الشهرة، رغم أن هذا الأمر لم يخطر في بالي على الإطلاق.

? بعيداً عن التمثيل.. هل نهى عابدين طباخة ماهرة؟

? بالفعل.. أجيد هواية الطبخ، وهناك شبه إجماع من المحيطين بي بأنني طباخة ماهرة، لكنني في الوقت ذاته لست من هواة الوقوف في المطبخ وتحضير أكلات مختلفة، وبشكل عام لا أفضل قضاء وقت طويل داخل المطبخ مثل بقية النساء.

? إذن.. ما الهوايات التي تمارسينها بعيدًا عن الفن؟

? أواظب على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، وكذلك الرقص، وفي كثير من الأحيان أفضل استثمار وقتي في القراءة، وفي الفترة الاخيرة أحاول تعلم أشياء لم أتمكن من تعلمها عندما كنت صغيرة، كما أنني استثمرت أزمة كورونا في التخلص من عيوبي مثل العصبية والصراحة المفرطة، وبدأت أعيد حساباتي من جديد.

? معروف عن إطلالتك الرائعة.. هل تتلقين أي مساعدة في اختيار ملابسك؟

? أختار ملابسي في حياتي الشخصية دون الاستعانة بـ«ستايلست»، لكنني في الأعمال الفنية أخضع لرأي أصحاب الخبرة، والـ «ستايلست» يساعدني في رسم ملامح الشخصية التي أجسدها من خلال الملابس والاكسسوارات والماكياج.

? «شعرك» و«بشرتك» من أهم مميزاتك.. هل هناك خلطة سرية تستخدمينها للحفاظ عليهما؟

? أحاول بقدر الإمكان أن أحافظ على شعري في الفترات التي أحصل فيها على راحة من التصوير بعدم استخدام مكواة الشعر أو «سشوار»، واستخدم مجموعة من الزيوت الطبيعية، أما بشرتي فأحافظ عليها بعدم استخدام مساحيق التجميل إلا في أوقات التصوير أو المناسبات، كما أنني أستعين بأنواع معينة من الزويوت و«الكريم» لكي أحافظ على نضارتها.

? بصراحة.. إذا خُيرتِ بين الشهرة والمجد أو التاريخ الفني والجوائز.. ماذا سيكون اختيارك؟

? بالتأكيد سأختار الجوائز والتاريخ الفني لأن عمرها أطول، كما أنني أرغب في ترك بصمة وتاريخ في عالم الفن وتتذكرني الناس بأعمالي الفنية التي اجتهدت فيها، وأجمل جملة اسمعها عني أن «نهى عابدين ممثلة جيدة».

? من مثلك الأعلى في الحياة؟

? لا يوجد اسم شخص معين، لكنني دائما أنظر إلى الذين مروا في حياتهم بظروف صعبة وفشل ولحظات ضعف ثم استطاعوا النهوض من جديد وحققوا أحلامهم وحصدوا نجاحات كبيرة، ونظرتي هنا لا تقتصر على مجال التمثيل لكنها تمتد إلى جميع المجالات.

? ما البلد الذي تتمنين السفر إليه؟

? أتمنى زيارة اليونان وإيطاليا وإسبانيا، لأنني اعشق البلاد الساحلية، كما أحب زيارة البلاد التي تحمل طابع ثقافي وتاريخي مثل البرتغال والمكسيك.

