أم كلثوم.. وحكاية «صحن المهلبية» في منزل «شيخ البلد»

Sunday النهار

45 عاما مرت منذ رحيل سيدة الغناء العربي، السيدة أم كلثوم، عن عالمنا، ولا تزال «ثومة» هي «كوكب الشرق» الذي تدور حوله «نجوم الطرب»، لم يكن لدى العالم العربي قبلها مطربة بحجمها، ولم تستطع عواصم العرب مجتمعة أن توجد مثلها، فـ«ثومة» واحدة ولم تتكرر، ورغم هذه السنوات الطويلة التي مرت على رحيلها، الا أن «كمان يا ست»، و«عظمة على عظمة يا ست» صداها يتردد في كل لحظة يشرق فيها صوت «كوكب الشرق».

أم كلثوم.. سيرتها في الغناء حافلة بكم هائل من «أيقونات الطرب»، والأمر ذاته بالنسبة لسيرتها ومسيرتها الشخصية، فـ«ثومة» لم تولد وفي فمها ملعقة من ذهب، ولم تعش طفولتها كما يجب أن تعاش الطفولة، لكن المعاناة والصبر كانا رفيقيها منذ بدأت تقلد صوت أبيها في غناء التواشيح، منذ الحفلة الأولى لها في منزل شيخ بلد قريتها «طماي الزهايرة» احدى القرى التابعة لمركز السنبلاوين، محافظة الدقهلية، في دلتا مصر، والتي ظلت ذاكرتها محتفظة بتفاصيلها كاملة- دون زيادة أو نقصان- وأزاح الستار عنها الكاتب الصحافي الراحل محمود عوض، في كتابه «أم كلثوم التي لا يعرفها أحد»،

سيدة الغناء العربي، لم تنف أنها بدأت الغناء من أجل «طبق مهلبية»، وأنها «شتمت أحد جمهورها» في احدى حفلاتها بكازينو البسفور، فما كان من والدها الشيخ ابراهيم، الا أن صفعها- للمرة الأولى في حياتها- مانحا اياها ذكرى قاسية ودرسا بليغا لم تنسه «كوكب الشرق» طوال حياتها.

صحن مهلبية وحفلة

في بيت «شيخ البلد»

أما عن حكاية «الحفلة الأولى وطبق المهلبية» فقد روت «ثومة» قائلة: من الصور التي تعيش في ذاكرتي صورة أبي وهو جالس على الأرض يعلم أخي قصة مولد النبي والقصائد والتواشيح لتساعده في عمله الاضافي الذي يقوم به، وأذكر أنني لم أكن أهتم بالجهود التي يبذلها أبي لتعليم أخي وتحفيظه هذه القصائد، كنت في شغل عنها باللعب، ولكن يظهر أن التكرار بدأ يتحكم في ذاكرتي، لأنني بدأت وعمري 5 سنوات أقلد أبي من وراء ظهره، أقلده وهو يُعلم أخي خالد.. وفى أحد الأيام ضبطني أبي، ووقف وراء الباب يرقبني، وأنا أقلده، فلما انتهيت قال لي: تعالى معي الى حفلة شيخ البلد.. فقلت له: لا.. مش عاوزه أروح.. فراح أبي يغريني بالكراملة التي أحبها، فعاندت ورفضت، لكن لما بدأ يلوح لي بصحن المهلبية الذي أعشقه ذاب عنادي، ووافقته على أن أذهب معه الى الحفلة.

15 شخصاً في حفلة «ثومة»

وكانت الحفلة مزدحمة بالناس، فقد بلغ عدد الذين حضروها حوالي 15 شخصا، وكان هذا العدد بالنسبة لي هو الزحام الضخم، وطلب مني أبي أن أجلس بجانبه على الكنبة الخشبية وأغني كما هي عادة المغنية في ذلك الوقت، ولكني رفضت الجلوس وأصررت على الوقوف فوق الكنبة، وبدأت أغني.

ولم يساورني الخوف، لم أضطرب أمام الجماهير، لقد وقفت وغنيت بلا اهتمام وكأنني أغني لعروستي الصغيرة.. انني أخاف اليوم من الجمهور الذي يعرفني وأعرفه وأحسب له ألف حساب وأنا أواجهه، لكن لما كان عمري خمس سنوات كنت أكثر ثقة بنفسي من اليوم، ويظهر أن التجربة هي التي تعلمنا الخوف. وبعد خمس دقائق انتهيت من غنائي، وسمعت لأول مرة في حياتي تصفيق الناس، ولكن هذا التصفيق لم يهزني، فقد التفت الى أبي وقلت له في لهفة: فين بقي اللي قلت لي عليه؟.. فين «طبق المهلبية»؟..

وكان من بين الذين حضروا هذه الحفلة بعض أهالي مركز السنبلاوين الذين طلبوا من أبي احضاري معه الى حفلتهم المقبلة، وذهبنا الى السنبلاوين مشيا على الأقدام، مشينا ثلاثة كيلومترات، وتناوب أفرد التخت حملي على أكتافهم كلما شكوت من التعب. وقادنا صاحب الحفلة الى منزله الصغير، لم أدخل المنزل وحدي، كنت أحتضن قطتي الصغيرة التي كانت تؤنسني، وتبدد وحدتي، كانت هذه القطة صديقتي! كنت أحدثها عن متاعبي الصغيرة وأحلامي الكبيرة.. وكانت تنصت الى باهتمام.. وفجأة تركتني القطة ودخلت تحت كنبة من الخشب، فزحفت وراءها وجلست معها تحت الكنبة، ويظهر أني جلست تحت الكنبة مدة طويلة، فقد راح والدي يبحث عني دون جدوى، ولما خرجت القطة من تحت الكنبة خرجت وراءها، وتلقفني والدي وأجلسني بجانبه وطلب مني أن أغني.. ورفضت للمرة الثانية أن أغني جالسة.. أصررت على الوقوف!

كان جمهور هذه الليلة أكبر من جمهور الليلة السابقة، كان عددهم عشرين شخصا، ولكني لم أشعر بهذا الجمهور ولم أهتم به، كنت أغني وأنا أحلم، كنت أحلم بطبق المهلبية الذي ينتظرني.. وتوالت الحفلات.

