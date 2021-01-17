العشرة قروش أكثر من مال قارون

Sunday النهار

لم أسمع من أبي وأمي في يوم من الأيام شكوى بصوت مسموع من الفقر والحرمان الذي نعيش فيه، كانا يحاولان دائما اخفاء الضيق عنا، وكانا لا يكشفان عن هذا الضيق الا بالهمسات بعد صلاة الفجر، عندما يتصوران أنني وأخي نائمان لا نسمع شيئا، لكن هذه الهمسات الحزينة عاشت معي، كانت تدوي في أذني، كنت أتصور أن أزمة أبي وأمي فوق قدرتي، كنت أتصور أن كل ما أستطيع أن أقدمه لأمي هو أن أتطلع الى السماء وأقول: يا رب ساعد أمي.

ولم يخطر ببالي أنني سأستطيع في يوم من الأيام أن أكسب قرشا أساهم به في تخفيف أزمات أمي.. ولكن في ذات ليلة وجدت في يدي كنزا.

لقد أعطاني صاحب الحفلة الذي غنيت عنده قطعة فضية من ذات العشرة القروش، وأطبقت أصابعي الصغيرة على القروش العشرة في حرص، وكأنني أمسك الدنيا كلها بيدي.. عشرة قروش، لقد بدت لي في تلك اللحظة أنها أكثر من مال قارون، وتصورت أن العشرة القروش التي أقبض عليها بأصابعي ستحل كل أزماتنا المالية، وحملني أحد المشايخ على كتفه ليعود بي الى القرية، واستغرقت في نوم لذيذ مريح، أنا قابضة بكل قوتي على الثروة الضخمة، ولما وصلت الى أمي فتحت أصابعي وأعطيتها مال قارون، وأحسست بذراعيها وهي تضمني في حنان واستغرقت في نوم لذيذ.

لم يعد أبي يقصر جهوده على تدريب أخي خالد على الغناء، بدأ يدربني أنا أيضا، وذاع صيت الطفلة الصغيرة في القرى المجاورة، وخرج هذا الصيت وراء الحدود.. حدود القرى المجاورة.. وطالت المسافات التي كان يجب أن نقطعها مشيا على الأقدام، وارتفع دخلنا حتى أصبح في قدرتنا أن نركب قطار السكة الحديد، ولكن في الدرجة الثالثة.

«ثومة.. ورحلات قطارات

الدرجة الثالثة»

وما زلت أذكر السعادة التي شعرت بها وأنا أركب القطار لأول مرة في حياتي، كان القطار المسافر من محطة السنبلاوين الى محطة أبو الشقوق، ودخلت عربة القطار، ووقفت على المقعد أطل من النافذة، ووالدي يمسك بذيل ثوبي، ثم فوجئت بمنظر غريب أثناء سير القطار، لقد بدأت أشجار النخيل وأعمدة التلغراف تجري أمامي، لقد هزني هذا المشهد العجيب الى درجة أنه لما وقف القطار في محطة أبو الشقوق أمسكت بالنافذة ورفضت النزول، ووعدني والدي أني سأعود الى ركوب القطار غدا، ولكني رفضت أن أصدقه.. وهنا أقسم لي بالله.. فصدقته.. ونزلت من القطار.

